METEO ROMA: PEGGIORAMENTO AUTUNNALE in arrivo sulla Capitale, ecco le previsioni

Meteo Roma: bande nuvolose in arrivo

Iniziamo a notare i primi segnali di un cambiamento del tempo anche sulla città di Roma grazie ad un aumento piuttosto evidente della copertura nuvolosa. Nubi irregolari ai bassi strati e una lunga banda nuvolosa in avvicinamento sono ben visibili in queste ore dalle immagini satellitari, anche a Roma come del resto in gran parte delle regioni centro-settentrionali del Paese tornerà il maltempo tipicamente autunnale dopo l’ottobrata che ha portato sole prevalente e soprattutto con le temperature ben oltre la media di riferimento.

Meteo: peggioramento per domani

“Ottobrata” con le ore contate, nubi in progressivo aumento e piogge previste per la giornata di domani, entriamo nei dettagli: maltempo su tutte le regioni centrali durante la giornata di domani, Sabato 24 Ottobre con piogge diffuse dai connotati tipicamente autunnali. Migliora gradualmente in serata, con residui piovaschi tra Marche e Abruzzo. Previste piogge pertanto anche a Roma tra il mattino e il pomeriggio, verso un miglioramento in serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Meteo Autunno: previsioni per i prossimi giorni

La situazione meteo in Italia vede un progressivo peggioramento, ad iniziare dalle regioni settentrionali con piogge tipicamente autunnali. Nuovo impulso perturbato atteso durante l’inizio della prossima settimana con altre piogge in arrivo anche a Roma e temperature in sensibile calo con la neve in arrivo sulle Alpi fino a quote medie. Ultima parte di ottobre tipicamente autunnale, poi il mese di Novembre potrebbe vedere giorni piovosi nella norma in Italia e temperature in media, o leggermente superiori.