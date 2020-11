METEO ROMA – Qualche disturbo di MALTEMPO, ma con PIOGGE deboli e veloci, ecco le previsioni

Generalmente stabile salvo locali eccezioni

Nonostante la prevalenza dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo, le condizioni meteo in Italia non si presentano sempre totalmente stabili, ma un flusso umido in ingresso sui settori costieri tirrenici meridionali porta di tanto in tanto qualche piovasco proprio in tali settori. E’ infatti qui peraltro, che si registrano i maggiori addensamenti nuvolosi in un contesto comunque prevalentemente stabile. A Roma il tempo è rimasto invece stabile, malgrado il passaggio di qualche ammasso nuvoloso, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Le condizioni meteo sulla città di Roma quest’oggi sono rimaste tutto sommato stabili, nonostante il transito di nuvolosità irregolare che non ha causato fenomeni sulla Capitale. Alcuni pluviometri sono scattati in seguito ad una notte molto umida. Tutta la giornata è stata caratterizzata dal passaggio di nubi irregolari che non hanno prodotto piogge. La Capitale così come tutta Italia sta attraversando un periodo piuttosto secco grazie ad un vortice polare compatto. Le temperature oggi si sono aggirate tra i +11°C di minima a cui è seguita una massima di +20°C circa.

Nuvoloso, qualche pioviggine plausibile tra la mattina e il pomeriggio di domani

Il flusso umido si farà più incidente nella giornata di domani sabato 14 novembre, soprattutto tra Lazio e Campania e qualche pioviggine potrebbe raggiungere persino la Capitale tra la mattina e il pomeriggio. Si tratterà di blande precipitazioni e per di più anche veloci, in grado di scaricare al suolo un accumulo effimero, se non del tutto assente. Miglioramento in serata in un contesto di cieli comunque poco o parzialmente nuvolosi. Temperature che non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.