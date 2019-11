METEO ROMA – Qualche scroscio pomeridiano, ma il vero MALTEMPO deve ancora arrivare, ecco quando

Condizioni meteo prevalentemente asciutte al centro-sud, qualche pioggia a Roma

Per quanto riguarda le regioni centro-meridionali esse vivono una situazione di relativa stabilità, eccezion fatta per il Lazio e la Campania alle prese con qualche rovescio sparso e di debole o al più moderata intensità. Malgrado ciò comunque i cieli si presentano da parzialmente a molto nuvolosi, con nuvolosità maggiore ovviamente sui settori tirrenici dove è presente una debole circolazione instabile, indotta da un affondo di correnti atlantiche sul Mediterraneo occidentale. Alcuni dei rovesci sparsi per il Lazio hanno interessato la Capitale, con accumuli di pioggia al suolo deboli, come vedremo.

Torna il maltempo al nord-ovest

Già a partire da queste ore dopo una tregua dal maltempo durata qualche giorno, le piogge tornano ad interessare le regioni nordoccidentali italiane grazie ad un affondo di una nuova saccatura di origine polare marittima sul Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore l’instabilità è prevista acuirsi ed interessare non solo questi settori, come abbiamo già approfondito in un altro nostro articolo.

Previsioni meteo Roma oggi

La città di Roma è stata quest’oggi interessata da qualche rovescio pomeridiano che ha interessato vari quartieri della Capitale in maniera poco organizzata ed omogenea. Gli accumuli di pioggia al suolo in città sono tutti inferiori al millimetro, con un picco di 2 millimetri registrati nel quartiere di Tor Sapienza. Le temperature non sono poi così basse, soprattutto per quanto riguarda le minime che si sono attestate attorno ai +11°C a sono seguite massime di circa +17°C.