METEO ROMA – Rapido fronte di MALTEMPO in arrivo sulla Capitale, poi OTTOBRATA, ecco le previsioni

Condizioni ancora prevalentemente stabili in Italia con qualche eccezione

Nonostante sulla nostra Penisola si registrino condizioni in prevalenza stabili oggi, la mancanza di un campo di Alta pressione sullo stivale ha comunque determinato e sta determinando qualche eccezione di maltempo: mentre nel pomeriggio esse hanno interessato localmente le zone interne della Calabria, nella prima parte di questa serata piogge e acquazzoni stanno interessando le estreme zone nordoccidentali, ma con intensità tutt’altro che paragonabili a quelle della settimana passata, quando il maltempo mise in ginocchio il nordovest e il Piemonte. A Roma si verificano condizioni di tempo ancora asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Le condizioni meteo si sono presentate nel corso di questa mattinata visibilmente stabili con cieli pressoché sereni sulla Capitale e ciò nonostante mancasse una figura di Alta pressione che motivasse tale situazione. Nel pomeriggio però si sono fatte più incidenti le correnti più fresche ed umide in scorrimento ad alta quota, con un nuovo impulso di maltempo pronto ad abbattersi sull’Italia già dalle prossime ore. Tuttavia Roma constaterà ancora almeno fino a fine giornata condizioni di relativa stabilità, con temperature che quest’oggi hanno oscillato tra i +13°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +24°C.

Rapido peggioramento nella prima parte di domani

Un cambio di assetto barico tuttavia sarà piuttosto evidente anche sulla città di Roma a partire dalle prime ore della notte di domani mercoledì 7 ottobre e fino ad almeno la tarda mattinata, con il passaggio di piogge intermittenti le quali verranno difficilmente accompagnate da attività elettrica. Le tesi correnti di ponente faranno si che la maggior parte delle precipitazioni si concentrerà a ridosso dell’Appennino, con residua instabilità possibile nei primi momenti del pomeriggio, prima di un miglioramento in un contesto di cieli sempre piuttosto nuvolosi. Temperature che risulteranno in aumento nei valori minimi, stazionari in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.