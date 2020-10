METEO ROMA – E’ in arrivo l’OTTOBRATA romana, ma prima residui disturbi; ecco le previsioni

Generale miglioramento, ma oggi ancora residua instabilità

Meteo Roma – Le condizioni meteorologiche sono decisamente peggiorate ad inizio settimana sull’Italia, con una fase instabile e piovosa che condizionerà parzialmente anche questo inizio di fine settimana. Nonostante nel corso del mattino il tempo si presenta asciutto, una residua circolazione fresca ed instabile condizionerà la seconda parte di giornata; nubi sparse sono attese nelle prossime ore sulla capitale, con occasionali brevi acquazzoni durante le ore pomeridiane. I fenomeni risulteranno di breve durata ed a carattere irregolare; rapido miglioramento nel corso della serata, con fenomeni in attenuazione.

Meteo Roma: domenica all’insegna del bel tempo

La fase instabile e con temperature inferiori le medie del periodo è ormai giunta al capolinea. I residui fenomeni attesi per la giornata di sabato, saranno seguiti da un ulteriore deciso miglioramento durante la domenica. L’espansione sul Mediterraneo occidentale di un campo anticiclonico, favorirà un aumento pressorio anche sul Lazio, dove la giornata di domenica è attesa mediamente stabile. Non mancheranno gli addensamenti nel corso della giornata, ma senza rischio di pioggia su Roma. Temperature che gradualmente torneranno a guadagnare qualche grado, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Ottobrata romana in arrivo la prossima settimana

Il graduale miglioramento delle condizioni meteo su Roma attese per questo fine settimana, saranno solo un anticipo del bel tempo previsto nei prossimi giorni. La discesa di una saccatura a largo del Portogallo, favorirà già dalla giornata di domani l’espansione di un campo anticiclonico sull’Europa sudoccidentale; l’alta pressione raggiungerà il Lazio già ad inizio della prossima settimana, con temperature attese in deciso aumento da mercoledì quando si potranno nuovamente superare i +20°C. Bel tempo e temperature in aumento, l’ottobrata romana è pronta a raggiungere la capitale! PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!