METEO ROMA: Schiarite man mano più ampie sulla Capitale d’ITALIA, tutte le previsioni fino al WEEKEND

Meteo Italia: promontorio di alta pressione in rimonta

Sull’Italia le correnti settentrionali producono effetti al suolo ben differenti tra nord e sud. Sole e tempo stabile su tutte le regioni settentrionali nella giornata odierna, stessa cosa anche su quelle centrali eccetto su Marche ed Abruzzo con nubi e piogge associate, maltempo invece al sud Italia. Sulla città di Roma sta tornando il bel tempo proprio in queste ore dopo le piogge di ieri con le correnti settentrionali più fresche e secche in arrivo. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo Italia

La perturbazione in transito sull’Italia raggiunge le regioni meridionali del Paese dove troviamo nubi diffuse e con esse delle precipitazioni oltre che a forti raffiche di venti con conseguenti mareggiate. Le correnti più fresche di natura nord-atlantica sono arrivate sul nostro Paese e le temperature sono calate rispetto ai valori dei giorni scorsi. Nei prossimi giorni tuttavia assisteremo ad un generale miglioramento del tempo con il definitivo allontanamento della perturbazione ed il conseguente inserimento di un promontorio di altra pressione.

Previsioni meteo prossimi giorni

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in queste prime ore della giornata troviamo cieli irregolarmente nuvolosi a Roma, nelle prossime ore saranno man mano più soleggiati. Nei prossimi giorni poi il promontorio di alta pressione garantirà condizioni meteo stabili su tutta Italia con sole prevalente e temperature per lo più in linea con la media di riferimento come indicato dall’immagine di copertina. Attenzione poi a ridosso del prossimo weekend con una perturbazione in arrivo dai connotati già invernali.