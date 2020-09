METEO ROMA: segnali dell’arrivo dell’AUTUNNO ancora molto lontani, sole e clima caldo anche nel weekend

Meteo Roma: prosegue l’Estate 2020

Estate settembrina anche nei prossimi giorni della settimana in corso sia sulla città di Roma che in tante altre città del Paese. Anche nella giornata odierna troveremo precipitazioni scarse o assenti e circoscritte per lo più alla Sicilia, Calabria e sui settori più interni del centro Italia. Non solo sole ma anche clima tipicamente estivo sulla Capitale d’Italia con le temperature oltre la media di riferimento nelle ore centrali della giornata anche di 5-6°c. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Previsioni meteo Roma

Durante la giornata odierna al centro Italia avremo una mattinata all’insegna del bel tempo con cieli poco nuvolosi. Aumento dell’instabilità sui settori interni al pomeriggio e probabili piogge o temporali, in esaurimento in serata. Sulla città di Roma le condizioni meteo si manterranno stabili invece con precipitazioni assenti e con poche nubi in transito. Stesso copione poi per la giornata di domani con le temperature che si manterranno stazionarie o caleranno di qualche grado nei valori massimi.

Meteo: maltempo al sud Italia

Anticiclone sull’Europa centrale con i suoi effetti al suolo anche in Italia, eccetto sulle regioni più meridionali del paese dove nella giornata odierna troveremo del maltempo. Specialmente sul settore ionico di Calabria e Sicilia il maltempo porterà piogge anche intense tra la serata e la nottata odierna mentre sul resto dell’Italia troveremo condizioni meteo stabili. Per un cambiamento di stagione più generale ci sarà da attendere l’ultima settimana del mese di Settembre con una perturbazione in affondo sul Mediterraneo, piogge e calo delle temperature in Italia.