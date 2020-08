METEO ROMA – Sole a FERRAGOSTO e clima molto caldo ai limiti del sopportabile, i dettagli

Meteo Roma: Bel tempo ad oltranza

Tutto sole sulla città di Roma come del resto in tutte le città dell’Italia in questi ultimi giorni grazie al dominio dell’anticiclone afro-azzorriano sul Mediterraneo centro-occidentale. Esso si estende in gran parte dell’Europa, dal settore meridionale ai paesi settentrionali scandinavi. Bel tempo anche per oggi da nord a sud in Italia con le temperature previste in ulteriore lieve aumento e picchi prossimi i 38°c sulla città di Roma. Clima molto caldo e ai limiti del sopportabile con umidità nell’aria non troppo elevate. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Situazione Meteo Italia

Osservando le immagini satellitari di questa mattina troviamo cieli sereni in Italia salvo dei locali corpi nuvolosi in transito sulle regioni nord-occidentali. Un vasto e robusto anticiclone che si estende dalle regioni afro-azzorriane fino alla Scandinavia attraverso il Mediterraneo. Clima molto caldo con le temperature oltre la media di riferimento di conseguenza su molti paesi del Vecchio Continente, ondata di caldo anche in Italia ma con temperature non da record anche nei prossimi giorni grazie ad una componente dinamica dai quadranti settentrionali sempre presente.

Previsioni meteo Italia

Più anticiclone che correnti instabili sull’Italia durante la settimana che introduce il Ferragosto 2020. Italia divisa in due nei prossimi giorni con gran sole e clima molto caldo al centro e al sud, temporali man mano più estesi al nord. A ridosso del Ferragosto l’Anticiclone potrebbe subire un sensibile disturbo con l’Italia che si troverebbe a metà strada tra anticiclone afro-azzorriano e correnti perturbate. Sempre bel tempo sulle regioni centro-meridionali, temporali al nord dalle Alpi verso la pianura Padana.