METEO ROMA – SOLE e CALDO in aumento con qualche PIOGGIA in Appennino, maggiore instabilità la prossima settimana

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione estendersi dall’oceano atlantico fin verso la Penisola Italiana e l’Europa centro-orientale, con massimi di pressione al suolo fino a 1015 hPa. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre è in rimonta sull’Atlantico, con i suoi massimi di pressione a sud-ovest delle Isole Britanniche. Una debole circolazione nord-orientale in quota dovrebbe interessare le regioni dell’estremo Sud italiano. Su Roma e sul Lazio invece il tempo continuerà ad essere soleggiato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo oggi – Vediamo dunque le previsioni meteo per oggi 5 agosto: al mattino sole prevalente su tutta la regione, salvo qualche innocuo addensamento sul Basso Lazio. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con qualche acquazzone possibile sull’Appennino ciociaro, più soleggiato sulla Capitale e sui settori costieri e sub-costieri del Lazio. In serata tempo asciutto con ampie schiarite in arrivo su tutti settori. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Roma sempre aggiornato! Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve calo, su Roma comprese tra 25°C e 35°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da bel tempo su Roma e sul Lazio, ma con instabilità pomeridiana leggermente più accentuata: al mattino i cieli risulteranno del tutto soleggiati su tutta la regione. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sulle zone interne, tra la provincia di Rieti e la provincia di Frosinone, cieli parzialmente nuvolosi sul resto del Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati e ampi spazi di sereno sui settori costieri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature in aumento nei valori massimi, su Roma comprese tra 24°C e 37°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo di Roma

A partire dalla giornata di domenica e nel corso della prima parte della prossima settimana avremo un graduale cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con l’arrivo di correnti più fresche in quota dai quadranti orientali grazie anche all’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre su Isole Britanniche e Mare del Nord. Sul Lazio avremo cosi cieli soleggiati durante le ore mattutine, mentre nel pomeriggio acquazzoni e temporali si andranno a formare in Appennino per poi sconfinare verso le pianure adiacenti, con qualche fenomeno in possibile arrivo anche sulla Capitale e non escluso anche sulla costa. Giornata di domenica ancora con caldo intenso, con massime sulla città di Roma fino a 36°C-37°C e nelle vallate interne fino a sfiorare i 40°C, ma nel corso della prossima settimana il caldo si andrà ad attenuare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Caldo e bel tempo attesi nei prossimi giorni sulla Capitale e sul Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!