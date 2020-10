METEO ROMA – SOLE prevalente e TEMPERATURE in AUMENTO, al via l’OTTOBRATA romana

Domenica di bel tempo su Roma

Meteo Roma – Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della capitale! Le condizioni meteorologiche odierne sulla città di Roma risultano decisamente stabili e favorevoli per trascorrere una domenica all’aria aperta. L’allontanamento verso levante della perturbazione giunta nei giorni scorsi, sta favorendo un deciso aumento del campo barico da ovest con valori pressori sul Lazio livellati attorno ai 1020 hPa. La giornata odierna si è aperta sulla capitale con cieli soleggiati ed una lieve brezza di terra; la seconda parte di giornata vedrà condizioni meteo invariate, con cieli sgombri da nubi fino al tramonto.

Ottobrata romana per la prossima settimana!

La tipica ottobrata romana è ormai pronta ad abbracciare la capitale. L’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, raggiungerà l’Italia già dalla giornata di domani, portando una fase stabile sul Lazio. Il bel tempo interesserà anche la città di Roma, dove i cieli risulteranno spesso sereni, fatta eccezione per qualche foschia o strato basso in formazione durante le ore più fredde, ma in rapido dissolvimento diurno. Il bel tempo insisterà sulla capitale probabilmente fino alla prima parte della giornata di venerdì, con temperature massime destinate a superare la soglia dei +20°C.

Tendenza Meteo Roma fine ottobre

Come anticipato, la prossima settimana sarà gran parte caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma, con cieli spesso sereni e temperature diurne che tenderanno gradualmente a superare la soglia dei +20°C. Il bel tempo durerà fino alla giornata di venerdì, poi l’indebolimento del campo altopressorio favorirà un aumento della copertura nuvolosa; una debole perturbazione è attesa tra sabato e domenica, con il ritorno della pioggia sul Lazio ed il suo capoluogo. Il mese di ottobre, quindi, potrebbe vedere il ritorno della pioggia sulla capitale, anche se secondo alcune emissioni modellistiche non è escluso il ritorno dell’anticiclone proprio sul finire del mese. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA, SEMPRE AGGIORNATO!