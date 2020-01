METEO ROMA: Sole sulla Capitale d’Italia, ecco tutto quello che c’è da attenderci per il proseguo dell’ INVERNO

Situazione meteo in Italia

Correnti relativamente fresche attraversano l’Italia dove le temperature risultano inferiori lo zero nelle ore notturne e al primo mattino sulle pianure e sulle vallate interne della penisola, più mite invece durante le ore centrali della giornata con il sole prevalente. Condizioni meteo stabili tuttavia in tutta Italia grazie alla presenza dell’Anticiclone, sole anche a Roma. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Gelate al primo mattino in Italia

Il mese di gennaio iniziato con il bel tempo in Italia grazie all’anticiclone, procede senza particolari scossoni con l’ anticiclone delle Azzorre che si estende dalla Penisola Iberica all’Europa centro-meridionale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Con un Anticiclone così invadente in Italia, gli inquinanti atmosferici prodotti dalle grandi città vengono intrappolati nello strato di inversione prossimo al suolo. A Roma le condizioni meteo si mantengono stabili con cieli sereni o poco nuvolosi mentre le temperature resteranno positive.

Previsioni meteo per domani in Italia

Tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Possibilità di deboli piogge sulla Liguria specie centro-orientale. Tempo in prevalenza asciutto anche in serata. Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio salvo deboli piogge sull’Alta Toscana. Stabile anche in serata e nottata con locali foschie o nubi basse. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque. Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.