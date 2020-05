METEO ROMA – splende il SOLE con TEMPERATURE in deciso AUMENTO; ecco le previsioni per la settimana

Meteo Roma all’insegna del bel tempo con temperature in aumento

Meteo Roma – La giornata di domenica 3 maggio è iniziata sulla Capitale all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato; dopo una temperatura minima di +14°C, attualmente i cieli si presentano soleggiati e con la colonnina di mercurio che in città ha già raggiunto i +21°C. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteorologiche si presenteranno mediamente invariate: campo barico in deciso aumento da ovest, per l’arrivo dell’anticiclone africano, manterrà i cieli su Roma sostanzialmente sgombri da nubi con il sole a prevalere fino al tramonto. Cieli stellati nottetempo. Le temperature subiranno un ulteriore aumento nelle prossime ore, toccando durante il primo pomeriggio i +25/+26°C in città, specie sui settori centro-orientali meno esposti all’azione mitigatrice della brezza.

Meteo Fase 2 con tempo stabile sulla Capitale

Meteo Roma – Dopo una fine di aprile con i cieli a tratti grigi sulla Capitale, le condizioni meteorologiche stanno volgendo verso un deciso miglioramento con l’avvio del mese di maggio; il bel tempo atteso nella giornata odierna, sarà solo un antipasto di una settimana all’insegna del tempo stabile e con temperature estive. La fase 2 dell’emergenza sanitaria nazionale, al via nella giornata di domani, sarà caratterizzata dall’arrivo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo condizioni meteo stabili a Roma almeno per i prossimi 4-6 giorni. Le temperature subiranno un aumento già nella giornata odierna, quando si toccheranno i +25/+26°C, ma non sono escluse punte nei prossimi giorni anche di +27/+28°C in città.

Temperature in aumento su Roma, valori degni di Giugno

Le condizioni meteorologiche attese stabili e con sole prevalente nei prossimi giorni, favoriranno un inevitabile aumento delle temperature; in particolare nella giornata odierna si potranno già toccare i +25/+26°C a Roma durante il primo pomeriggio. Nel corso della settimana i valori diurni oscilleranno tra i +24 ed i +26°C, anche se non sono escluse punte lievemente maggiori sui quartieri orientali della città, meno esposti all’effetto mitigatore della brezza. I valori notturni, invece risulteranno piuttosto miti e compresi tra i +12 ed i +14°C. Le temperature, quindi, risulteranno superiori alle medie del periodo di circa 4°C. TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO NEI PROSSIMI GIORNI, CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!