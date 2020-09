METEO ROMA – Tanto SOLE e temperature estive sulla capitale, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Roma oggi con tempo estivo

La goccia fredda giunta nei giorni scorsi sul bacino del Mediterraneo tende ad indebolirsi ulteriormente, limitando il suo raggio d’azione all’estreme regioni meridionali. Nel frattempo un vaso campo anticiclonico prende forma sull’Europa, abbracciando anche il centro-nord Italia ed il Lazio. Le condizioni meteo su Roma sono quindi caratterizzate da un campo barico in deciso aumento, garantendo un inizio di giornata di domenica prevalentemente soleggiata. Dopo una temperatura minima di +21°C, durante le ore pomeridiane si assisterà ad un deciso aumento della colonnina di mercurio, fino a toccare i +32/+33°C, mentre i cieli si manterranno sgombri da nubi.

Fase estiva sulla capitale, tempo asciutto e temperature oltre le medie stagionali

Meteo Roma – Prosegue sul Lazio un periodo decisamente asciutto e con scarse precipitazioni, salvo brevi parentesi instabili, determinando fin qui un 2020 con un marcato deficit pluviometrico su gran parte della regione. Anche nei prossimi giorni non sono attesi significativi peggioramenti del tempo su Roma, complice la presenza di un vasto campo anticiclonico sul comparto europeo centro-occidentale. Il bel tempo proseguirà anche con l’inizio della prossima settimana, quando le temperature si manterranno ben oltre le medie del periodo; sono attese fin dal primo pomeriggio odierno valori massimi fino a +32/+34°C, mentre le temperature notturne risulteranno comprese tra i +21°C ed i +22°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA!

Autunno in affanno, quando torna il maltempo a Roma?

Meteo Roma – Nonostante nelle ultime due settimane sulla città di Roma è tornata un po di pioggia, prosegue un trend decisamente siccitoso per la capitale con un deficit pluviometrico piuttosto marcato da inizio anno. Nel corso dei prossimi giorni non si notano peggioramenti significativi per la città, salvo occasionali acquazzoni sui settori orientali nella seconda parte della settimana per un lieve calo del geopotenziale. La configurazione sinottica che si sta delineando sul continente europeo, infatti, vede una vasto campo anticiclonico che sarà difficile da scardinare in breve tempo, con una fase tardo estiva settembrina che proseguirà su Roma almeno per i prossimi 7 giorni; un possibile cambio di circolazione potrebbe portare le piogge atlantiche solo verso la fine del mese. L’autunno, quello vero, è ancora decisamente lontano da Roma.