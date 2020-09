METEO ROMA – Tempo in MIGLIORAMENTO salvo residui disturbi; nei prossimi giorni si apre una fase stabile ed estiva

Meteo in graduale miglioramento, ma con residui disturbi nel pomeriggio

Meteo Roma – Dopo l’instabilità che ha interessato la Capitale d’Italia nella giornata di ieri, il weekend è iniziato con condizioni meteo decisamente stabili su Roma. I cieli in questa prima parte di giornata risultano sereni o al più poco nuvolosi per la presenza di alte e sottili velature. La presenza della goccia fredda sui bacini meridionali italiani, riuscirà parzialmente ancora ad incidere sulle sorti meteorologiche del Lazio; nel corso del pomeriggio, nubi cumuliformi prenderanno forma sui settori interni, dove potranno dar luogo ad occasionali acquazzoni o brevi temporali. Su Roma il tempo si manterrà mediamente asciutto, specie sui settori centro-occidentali della città, mentre non si escludono brevi quanto locali acquazzoni nella seconda parte del pomeriggio sui settori orientali della città.

Fase estiva alle porte, tornerà il caldo

Meteo Roma – Un vasto campo anticiclonico sta prendendo forma sull’Europa centrale e tenderà ad abbracciare anche parte dell’Italia nel corso dei prossimi giorni. Il campo barico è atteso in deciso aumento su Roma, raggiungendo nei prossimi giorni i 1020 hPa, con tempo decisamente stabile. Una nuova fase estiva si appresta a raggiungerà la Capitale già dalla giornata di domani, quando il sole tornerà il principale protagonista indiscusso almeno anche per la prima parte della prossima settimana. Le temperature subiranno inevitabilmente un aumento, con i valori massimi attesi nella giornata odierna fino a +31°C, mentre domani potranno toccare localmente i +32/+33°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA!

Rischio nubifragi su parte dell’Italia nel pomeriggio

Mentre su Roma le condizioni meteo volgono verso un generale miglioramento, con clima quasi estivo, su parte del sud e sulle due Isole Maggiori insiste una circolazione ciclonica. Il tempo rimarrà instabile anche nella seconda parte di giornata in particolare sulle zone interne di Campania, Basilicata ed in particolar modo su Sicilia, Sardegna e Calabria tirrenica dove è elevato il rischio nubifragi. La ferita barica venutasi a creare sul Mediterraneo meridionale sarà più lenta da rimarginare, con il tempo che si manterrà instabile anche con l’inizio della prossima settimana in particolare su Sicilia, Calabria e zone interne del sud Peninsulare. Tempo più stabile al centro-nord, dove l’alta pressione riuscirà a garantire una fase più asciutta. Ma quando torna la pioggia su Roma? vediamo una possibile tendenza nella prossima pagina.