METEO ROMA: Tempo instabile con brevi piogge per oggi, MALTEMPO anche intenso nel WEEKEND

Meteo Italia, nuovo round perturbato in arrivo

La città di Roma come del resto tante altre città del nostro Paese verranno interessate da una seconda circolazione di bassa pressione e con essa maltempo anche intenso. Si inizierà dalla nottata odierna con le prime precipitazioni sul nord-ovest anche nevose fino in pianura, poi nel corso del Weekend anche sul centro e sul sud Italia. Il grosso del maltempo sulla città di Roma lo troveremo proprio nella giornata di Sabato 5 Dicembre con possibili piogge o nubifragi oltre a un rinforzo dei venti meridionali con raffiche anche molto intense.

Maltempo da nord a sud

Neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante su Piemonte e Lombardia, maltempo dapprima al nord Italia poi al centro sud. Nello specifico per la giornata di domani avremo maltempo sulle regioni settentrionali con nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia. Piogge di forte intensità sulla Liguria e al pomeriggio tra Lombardia e Emilia e Triveneto. Peggiorano le condizioni meteo anche sulle regioni centrali dell’Italia. Piogge specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata, tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche.

Previsioni Meteo Roma

Inverno subito a pieno regime con le montagne imbiancate e fino a quote molto basse. Nuove nevicate in arrivo sulle Alpi poi nel corso del weekend anche in Appennino. Rischio nubifragi e mareggiate lungo le regioni tirreniche del Paese, la lunga fase meteo perturbata potrebbe interessare la Capitale d’ Italia anche nel corso della prossima settimana con nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!