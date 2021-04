METEO ROMA – BEL TEMPO alle strette: forte PEGGIORAMENTO con PIOGGIA e NEVE in APPENNINO, ecco le previsioni

Meteo Italia, tempo stabile e temperature gradevoli

Buona sera e buon venerdì santo amici del Centro Meteo Italiano. Promontorio di alta pressione che va in ritirata ma ancora presente sul territorio italiano e che garantisce tempo stabile su tutto il Paese. Giornata che possiamo definire primaverile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature quasi ovunque oltre i 20°C, con punte anche di 25°, grazie all’avvezione di aria calda dal nord Africa. Instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica centrale e meridionale. Andiamo a vedere le previsioni per la città di Roma.

Meteo Roma, oggi cielo sereno e temperature gradevoli

Meteo Roma oggi – Per la città di Roma e per il Lazio la giornata odierna è risultata essere una tipica giornata primaverile con cieli sereni e temperature gradevoli. Al mattino la Capitale è stata avvolta dalla presenza di nubi basse che si formano sul Tirreno. Condizioni meteo asciutte per tutto l’arco della giornata e temperature che si sono aggirate attorno ai 20°C nelle ore centrali della giornata. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani con l’arrivo del maltempo a cause del passaggio di un fronte freddo.

Meteo Roma, domani piogge e temperature in diminuzione

Meteo Roma domani – Come appena anticipato, nella giornata di domani è atteso il passaggio di un fronte freddo che porterà maltempo e temperature in diminuzione. Le precipitazioni dovrebbero arrivare dal pomeriggio, mentre la mattina dovrebbero persistere ancora condizioni meteo asciutte. Le piogge dovrebbero accompagnarci fino alla nottata, con miglioramento a seguire. Temperature che oscilleranno tra gli 11°C del primo mattino e i 16°C delle ore centrali della giornata. Per ulteriori dettagli vedere le previsioni meteo sul nostro sito sempre aggiornate. Andiamo ora a dare uno sguardo a quello che potrebbe succedere nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.