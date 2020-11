METEO ROMA – Tempo stabile ancora per poco, in arrivo una nuova PERTURBAZIONE; ecco le previsioni

Situazione barica attuale, ecco cosa sta accadendo su Roma e in Italia

Buongiorno cari lettori di Roma e del Lazio! La giornata odierna sarà prevalentemente stabile sul nostro territorio, grazie ancora all’egemonia dell’alta pressione che svetta sul bacino Mediterraneo e sul territorio italico. Sul resto della penisola splende il sole, con qualche nube bassa tra Emilia Romagna e Veneto, residue precipitazioni sulla Sicilia meridionale ed un pò di foschia sulla Valle del Po. Sull’Europa la dinamica meteorologica si sta profilando in maniera del tutto lineare: l’area di bassa pressione sul Portogallo si sta facendo spazio, condizionando il tempo sull’Europa occidentale. I massimi di pressione rispetto ai giorni precedenti, vacillano attestandosi sui 1029 hPa sui paesi orientali tra Ungheria e Romania. Ma torniamo a noi e vediamo quale saranno le previsioni meteo per le prossime ore!

Previsioni meteo per Roma di oggi

Nel corso della giornata odierna i cieli su Roma saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con precipitazioni assenti. Tra pomeriggio e sera è previsto un transito di nuvolosità più compatta, che in ogni caso non darà adito a fenomeni. In serata cieli più coperti, con qualche sporadica pioggia in transito sul litorale settentrionale. Grazie all’aumento della nuvolosità, le temperature minime risulteranno lievemente più alte (attestandosi fra i 7°C e gli 8°C) mentre le massime arriveranno a toccare i 16°C. La ventilazione sarà prevalente dai quadranti occidentali, ma sempre debole. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTA’ DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Meteo Roma domani: fitte nubi e qualche pioggia

Fitte nubi alle prime ore del mattino sui cieli di Roma, grazie al graduale avvicinamento di una perturbazione dai quadranti occidentali; potrà verificarsi qualche locale piovasco sul litorale nord-laziale. Nelle ore pomeridiane i cieli saranno ancora coperti ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ed in nottata tempo sempre più uggioso, che ci anticiperà un weekend tendenzialmente piovoso, in tipico stile Autunnale. Lieve aumento termico sia nei valori minimi che massimi, grazie al rimescolamento delle masse d’aria con minime fino a 8°C e massime che oltrepasseranno i 16°C. Ventilazione prevalente ancora dai quadranti occidentali, in rinforzo nelle ore pomeridiane. Il weekend che ci aspetta sarà dai connotati prettamente perturbati. Vediamo cosa ci attende!