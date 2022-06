METEO ROMA – Tempo stabile con TEMPERATURE in aumento e CALDO sempre più afoso. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo a Roma e in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio di matrice africana affermato sul bacino Mediterraneo, mentre una saccatura depressionaria si trova distesa in Atlantico fino alla Penisola Iberica. Questo porterà tempo stabile nella giornata odierna al Centro-Sud, quindi anche su Roma e sul Lazio, con temperature in aumento, mentre al Nord il flusso di correnti umide porterà delle piogge sparse, specie al Nord-Ovest e sulle Alpi.. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Meteo oggi – La giornata odierna mercoledì 22 giugno sarà dunque caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati, delle velature in transito e qualche addensamento sui settori settentrionali del Lazio. In serata ancora tempo asciutto su tutto il Lazio ma con della nuvolosità in transito. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTATE IL METEO ROMA! Le temperature risulteranno in aumento, comprese tra 23°C e 35°C. I venti soffieranno in regime di brezza.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani giovedì 23 giugno sarà caratterizzata da condizioni meteo piuttosto stabili su Roma e sul Lazio, ma con della nuvolosità in transito. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio molta nuvolosità in transito ma ancora senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori minimi mentre la presenza di nuvolosità in transito porterà ad una flessione verso il basso delle massime, comprese su Roma tra 24°C e 33°C.

Tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana

Nella giornata di venerdì avremo il flusso di correnti umide sud-occidentali che continuerà ad interessare le regioni centrali e cosi su Roma e sul Lazio avremo ancora cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati e con temperature in aumento e massime che torneranno sui 35°C sulla Capitale. Più soleggiato dovrebbe invece risultare il weekend, con caldo in attenuazione nella giornata di sabato e poi di nuovo in aumento da domenica. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

