METEO ROMA – Tempo stabile ma con qualche nube, nei PROSSIMI GIORNI si volta pagina con PIOGGE in arrivo

Meteo stabile ma con qualche disturbo su Roma

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo su Roma mediamente stabili, seppur con qualche disturbo. Il vasto campo anticiclonico che nel corso degli ultimi giorni ha riportato una fase decisamente estiva sulla capitale, sta facendo registrare un graduale indebolimento in questo fine settimana; innocue velature sono in transito sul Lazio in questo inizio di giornata e tenderanno ad offuscare il cielo anche nel prosieguo di giornata. Non sono attesi fenomeni significativi, salvo locali acquazzoni sui settori montuosi di confine con l’Abruzzo. Ventilazione debole variabile a momentaneo regime di brezza nelle prime ore del pomeriggio.

Domenica con nubi in aumento ed occasionali acquazzoni

Meteo Roma – Giornata di domenica 20 settembre che farà registrare un ulteriore calo del campo barico, favorendo un ingresso più deciso delle umide correnti meridionali. La giornata trascorrerà sul Lazio con alternanza di nubi a momentanee schiarite; non mancheranno gli acquazzoni e locali temporali, più probabili sui settori interni della regione. Occasionali piogge non sono escluse anche su Roma, specie tra la tarda mattina ed il primo pomeriggio, seppur piuttosto localizzati e di breve durata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Prossima settimana autunnale su Roma, arrivano le grandi piogge?

La città di Roma ed il Lazio in generale stanno patendo in questo 2020 un periodo decisamente siccitoso con le grandi piogge che mancano ormai da troppo tempo; sulla capitale gli accumuli annuali risultano localmente addirittura inferiori ai 200 mm, un deficit quindi decisamente elevato per questo periodo dell’anno. Nel corso della prossima settimana, tuttavia, la situazione meteorologica potrebbe finalmente sbloccarsi anche su Roma; le umide correnti atlantiche porteranno un periodo decisamente più dinamico sul Lazio, con frequenti piogge che potrebbero divenire abbondanti nella seconda parte della prossima settimana, quando è attesa una vasta saccatura atlantica.