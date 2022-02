METEO ROMA – Tempo STABILE ma non a lungo: ecco le PREVISIONI per il WEEKEND

Condizioni meteo in Italia e a Roma

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è alle prese con un campo di alta pressione in rimonta dalla penisola Iberica che al momento raggiunge massimi di pressione fino a 1031 hPa ad ovest del Portogallo. Sul Lazio si denota la presenza di velature in transito che tuttavia non determinerà nessun cambiamento nel corso della giornata. Tempo stabile dunque fino al weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Meteo Roma per oggi

Meteo oggi – La giornata odierna, giovedì 17 febbraio, sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e asciutte su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che nelle ore pomeridiane avremo tempo asciutto con cieli soleggiati su tutta la regione, disturbati al più da qualche velatura, mentre dei maggiori addensamenti saranno possibili lungo la fascia costiera a causa di nuvolosità bassa presente in mare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione ma con la presenza di nuvolosità bassa, maggiori spazi di sereno saranno presenti su Reatino e Ciociaria. Temperature su Roma comprese tra 6°C e 17°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma di domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà la presenza di nubi basse su gran parte del territorio regionale al mattino, ad eccezione dei settori interni dove splenderà il sole; nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare su Roma e sui restanti settori di costa e pianura. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Le temperature subiranno un rialzo sia nei valori minimi che massimi, comprese tra 8°C e 18°C. I venti soffieranno con regime di brezza. Vediamo la tendenza a seguire.