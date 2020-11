METEO ROMA: Tempo stabile ma non sempre soleggiato, il mese di Novembre inizia con un grande Anticiclone sull’Italia

Meteo Roma: la giornata inizia con le nubi basse

Il mese di Novembre parte con le nebbie e le nubi basse in alcune regioni dell’Italia, fenomeni atmosferici tipici della stagione in corso con condizioni meteo di elevata stabilità atmosferica. Sul bacino del Mediterraneo centrale e in Italia infatti domina lo scenario meteo generale un promontorio di alta pressione di natura africana richiamando correnti molto calde in quota, anche di 10°c in più rispetto il periodo. Anche a Roma precipitazioni assenti in questi giorni ma con cieli non sempre soleggiati a causa della presenza di nubi ai bassi strati.

Previsioni meteo prossimi giorni

Anche nella giornata di domani le condizioni meteo in Italia resteranno stabili con l’Anticiclone sempre piuttosto attivo, cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al centro Italia con nubi più compatte in Toscana e in Umbria. Al pomeriggio ancora tempo uggioso con nuvolosità sparsa su tutte le regioni centrali. In serata ed in nottata non sono attesi cambiamenti, con foschie sui settori interni del Lazio. Clima autunnale con le temperature massime ancora sopra la media ma previste in calo rispetto la giornata di ieri, minime in linea con la media del periodo.

Meteo Italia: verso un generale miglioramento

Inizio di Novembre contraddistinto dall’Anticiclone su tutta l’Italia, salvo che per delle deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, prealpi e alte pianure la settimana in corso trascorrerà con il bel tempo e il clima mite. attenzione solo alle nebbie in pianura Padana e lungo le valli del centro. Anche a Roma precipitazioni assenti per tutta la settimana, ci sarà da attendere il prossimo weekend se non la prossima settimana per rivedere le piogge autunnali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.