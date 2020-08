METEO ROMA – Termina la lunga ondata di caldo afoso con i temporali refrigeranti molto probabili, le previsioni

Meteo Italia: Temporali in agguato

Sull’Europa troviamo una vasta circolazione depressionaria con diversi minimi al suolo, una saccatura depressionaria fa il suo ingresso anche sul Mediterraneo e in Italia tornano i temporali nonché calano le temperature. Il nord Italia sta facendo i conti con un forte peggioramento meteo, attenzione che il maltempo potrebbe riguardare anche le regioni centrali, Roma compresa? RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo Roma verso un peggioramento

Roma tra le città più calde e afose in questi ultimi giorni con temperature fino a 38°c di giorno ma soprattutto con valori notturni che non scendono sotto i 23°c. Il tutto accompagnato anche da alti tassi di umidità nell’aria. Attenzione ai temporali o grandinate e forti raffiche di vento, oltre che ad un generale calo di temperature in tutta Italia. Pure sulla città di Roma le piogge e i temporali potrebbero colpire durante la seconda parte della giornata di domani, Martedì 4 Agosto. Avvertiremo anche un sensibile calo delle temperature con la fine del caldo afoso come da diverse settimane a questa parte.

Previsioni meteo per la giornata di domani, Martedì 4 Agosto

Maltempo sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con piogge o temporali, eccetto in Piemonte. Piogge o temporali anche intensi durante la seconda parte della giornata eccetto in Piemonte e Liguria. Maltempo in arrivo anche al centro Italia ad iniziare dalla Toscana al mattino e a seguire su tutte le regioni dal pomeriggio. Fenomeni anche intensi in serata tra Toscana, Umbria e Marche. Possibilità di grandinate. Tempo instabile anche al sud peninsulare fin dal mattino con locali piogge o temporali. Locali acquazzoni anche in sicilia, più stabile invece in Sardegna con cieli poco nuvolosi. Temperature previste in sensibile calo.