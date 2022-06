METEO ROMA – Torna il bel tempo sulla Capitale, WEEKEND dal sapore ESTIVO. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri una goccia fredda in arrivo dai quadranti settentrionali ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando piogge, acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi con danni e allagamenti. Nella giornata odierna avremo residuo maltempo al Sud, Sicilia e sulle regioni adriatiche, mentre sul Lazio e sulle restanti regioni le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con sole che diverrà prevalente. Il clima si manterrà ancora abbastanza fresco, anche se le massime tenderanno leggermente ad aumentare grazie all’ampio soleggiamento. Più caldo invece durante il weekend. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Roma ed il Lazio.

Previsioni meteo Roma per la giornata odierna

Meteo oggi – La giornata odierna vedrà un miglioramento delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione, con la presenza di nubi al primo mattino, specie sul Basso Lazio, ma con ampie schiarite in arrivo durante le mattinata. Al pomeriggio avremo infatti cieli soleggiati sulla Capitale e su gran parte della regione, locali addensamenti solo sul Basso Lazio e sui settori interni a ridosso dell’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con prevalenza di cieli sereni. Per maggiori dettagli seguite il meteo Roma! Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Roma tra 18°C e 30°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo – La giornata di domani sarà caratterizzata dal bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli completamente sereni su tutta la regione. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati sulla Capitale e su gran parte del Lazio, locale nuvolosità in formazione nelle zone più interne a ridosso dell’Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente, comprese su Roma tra 19°C e 32°C.

Tendenza meteo di Roma fino ai primi giorni della prossima settimana

A partire dal weekend un promontorio anticiclonico si espanderà dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale portando generali condizioni di tempo stabile in Italia. Nella giornata di domenica su Roma e sul Lazio avremo bel tempo con cieli soleggiati e temperature estive, con massime fino a 32°C-33°C. Nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione continuerà a farci compagnia portando giornate di bel tempo ed anche le temperature continueranno a salire, con massime fino a valori di 34°C-35°C. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

