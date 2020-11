METEO ROMA – Ultimi spiragli di bel tempo, peggiora verso il weekend

Tempo stabile su Roma e sul Lazio, ecco cosa sta accadendo

Buongiorno cari lettori di Roma del Centro Meteo Italiano! Sul nostro territorio oggi le condizioni meteo sono prettamente stabili, grazie alla garanzia di un promontorio d’alta pressione che protegge dalle perturbazioni sia la penisola italica che i paesi dell’Europa occidentale. Si registrano massimi di pressione sull’Austria con valori fino a 1034 hPa. Nelle prossime giornate l’alta pressione verrà scalfita da una perturbazione di stampo nord-atlantico che apporterà tempo perturbato, un diffuso calo delle temperature e il transito di precipitazioni. Entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo per oggi e per domani!

Previsioni meteo Roma per oggi

Sull’area romana oggi i cieli risulteranno privi di nuvolosità, anche grazie ad una debole ventilazione dai quadranti nord-orientali. Nelle ore pomeridiane i cieli saranno ancora sereni e le temperature massime potranno raggiungere i 19°C sul nostro territorio. In serata non sono attese variazioni di rilievo, ma attenzione a qualche foschia specialmente nella valle del Tevere e nelle zone ad est della Capitale. Temperature minime in decremento con valori fino ad 8°C nell’area urbana, nelle zone periferiche le temperature potranno scendere fino a 6°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo Roma per la giornata di domani

Osservando la grafica qui di fianco si capirà come anche la giornata di domani, Giovedì 19 Novembre sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sia alle ore mattutine che nelle ore pomeridiane. Grazie ad un lieve rincaro termico, le temperature massime potranno superare i 19°C e le minime non scenderanno sotto i 10°C (se non nelle zone periferiche e adiacenti ai parchi). Attenzione però, in quanto nelle ore notturne è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, che smuoverà le acque per l’inizio della terza decade del mese di Novembre. Ecco perché