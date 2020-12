METEO ROMA: Vacanze di NATALE all’insegna del MALTEMPO con PIOGGE e clima freddo e ventoso

Meteo, cambia il tempo in Italia

Graduale peggioramento in Italia con nubi in progressivo aumento e precipitazioni in arrivo. L’anticiclone responsabile della lunga fase stabile e in parte anche soleggiata sull’Italia subisce la spinta vigorosa di una profonda circolazione di bassa pressione con valori di pressione al suolo intorno ai 1000 hPa tra Germania e Scandinavia. Anche a Roma come del resto in tutte le città del Paese assisteremo al ritorno del maltempo con piogge, raffiche di vento e temperature in calo, tutto questo già dalla giornata di domani, 25 Dicembre 2020.

Sarà un Natale con i fiocchi su alcune città d’Italia

Maltempo in arrivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni e dai connotati man mano sempre più invernali con le nevicate che prenderanno il posto delle piogge. Correnti fredde di estrazione artica raggiungeranno il nostro Paese entro il 26 Dicembre giorno di Santo Stefano e faranno crollare le temperature. Prevista neve fino a 200-300 metri di quota su Emilia Romagna e Marche, poco oltre sul Perugino, Ternano, Aretino, Senese, Viterbese, Reatino, Teramano e Aquilano. Piogge in arrivo a Roma. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo Roma

Sia quella di oggi, Vigilia di Natale che quella di domani, giorno di Natale, avremo nuvolosità compatta sulle regioni centrali con precipitazioni in arrivo al mattino su Toscana e Umbria, dal pomeriggio e soprattutto in serata su tutte le regioni con nevicate man mano a quote più basse e fino a quote collinari in nottata tra Toscana, Umbria e Marche. Clima ancora mite sulla città di Roma nella giornata di domani con le temperature comprese tra 10°c e 15°c, poi venti più freddi e temperature in calo nella giornata di Santo Stefano con associate altre precipitazioni. Ancora maltempo a seguire con piogge anche intense durante la giornata di Lunedì 28 Dicembre.