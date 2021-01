METEO ROMA – Variabilità asciutta sulla Capitale con TEMPERATURE in progressivo CALO, ecco le previsioni

Il miglioramento delle condizioni meteo precedentemente menzionato potrebbe protrarsi per alcuni giorni sulla città di Roma a causa dell’ingresso di correnti più secche, ma piuttosto fredde. Nella giornata di domani lunedì 11 gennaio, malgrado persisterà una variabilità del tutto asciutta, il clima che si presenterà sulla Capitale sarà pienamente invernale, con temperature minime in calo. Stazionari con fisiologiche fluttuazioni i valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Com’era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri, le condizioni meteo sulla Capitale sono risultate quest’oggi tendenzialmente perturbate, in particolare nella prima parte di giornata e nel pomeriggio. Le piogge hanno portato sul suolo capitolino un accumulo variabile da quartiere a quartiere, ma presentano tutti valori nel complesso deboli. In serata lento miglioramento in un contesto di cielo comunque disturbato dal transito di nuvolosità irregolare. Temperature che quest’oggi si sono aggirate tra i +5°C di minima e i +8°C di massima.

Temperature in ulteriore calo per martedì

L’inizio della prossima settimana sarà tendenzialmente più stabile in Italia, fatto salvo per alcune eccezioni di maltempo riguardanti essenzialmente il basso versante tirrenico e la Sardegna, tuttavia affluiranno ancora correnti piuttosto fredde che avvolgeranno anche la Capitale: è per questo motivo che a Roma, nonostante per la giornata di martedì 12 gennaio sia previsto il transito di nuvolosità irregolare (in un contesto di tempo asciutto) le temperature sono previste ancora in ulteriore calo e questa volta sia nei valori minimi che in quelli massimi.