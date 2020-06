METEO ROMA – WEEKEND con il SOLE, poi arriva un’intensa perturbazione

Meteo Roma con bel tempo nel weekend

Meteo Roma – Dopo la fase di maltempo che ha interessato la capitale nei giorni scorsi, il fine settimana si presenta decisamente più stabile; il sole, infatti, splende sulla città di Roma in questo inizio di giornata grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. La temperatura in città è attualmente di +26°C, raggiungendo nelle prossime ore i +27/+28°C sui settori centro-orientali di Roma; dal punto di vista meteorologico proseguiranno i cieli sereni o al più poco nuvolosi. Il bel tempo insisterà anche nella prima parte della giornata di domani, domenica 7 giugno, lasciando successivamente spazio ad un graduale nuovo aumento della nuvolosità dalla sera per l’arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica.

Maltempo su Roma ad inizio settimana, possibili forti temporali

Meteo Roma – La tregua dal maltempo con il sole prevalente in questo fine settimana, sarà tuttavia di breve durata; una nuova intensa perturbazione raggiungerà la città di Roma già dalla notte di domani, portando le prime debole piogge. Il fronte perturbato principale transiterà sul Lazio nella prima parte della giornata di lunedì, quando il meteo su Roma risulterà perturbato; non mancheranno piogge e temporali anche di moderata-forte intensità. Il tempo si manterrà instabile, a tratti perturbato, per gran per gran parte della prossima settimana con temperature occasionalmente al di sotto delle medie del periodo.

Temperature al di sotto delle medie, specie nei valori massimi

Meteo Roma – Se nella giornata odierna ed in quella di domani si raggiungeranno i +27/+28°C, ovvero valori consoni per il periodo di giugno, nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad un lieve calo termico fino a scendere al di sotto delle medie decadali. Le temperature massime, infatti, si porteranno nel corso della settimana attorno ai +23/+24°C, complice i fenomeni ed una ventilazione sostenuta da ponente; sostanzialmente invariati i valori notturni e compresi tra i +15°C ed i +17°C. BEL TEMPO NEL FINE SETTIMANA, POI TORNA IL MALTEMPO CON TEMPORALI ANCHE INTENSI; PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA!