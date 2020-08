METEO ROMA – WEEKEND con tempo STABILE e TEMPERATURE in AUMENTO, ecco le previsioni

Meteo Roma: Weekend all’insegna del tempo stabile

Le condizioni meteo sulla città di Roma risultano decisamente stabili in questo inizio di giornata. L’anticiclone in rinforzo sull’Europa ed il nord Italia, riuscirà a proteggere da eventuali insidie instabili anche la Capitale d’Italia. Inizio di giornata all’insegna dei cieli sereni su tutta la città, con una ventilazione gradevole settentrionale; nella seconda parte di giornata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo stabile, ma con possibili addensamenti alternati a schiarite. Assenza di precipitazioni. Tempo estivo anche nella giornata di domenica, quando i cieli si manterranno sereni o al più poco nuvolosi durante le ore pomeridiane. Le temperature subiranno un generale aumento, portandosi durante le ore diurne fino a +35/+36°C, ma con bassi tassi d’umidità.

Tendenza meteo Roma prossimi giorni con bel tempo, Ferragosto estivo?

Dopo un weekend all’insegna del tempo stabile, le condizioni meteo su Roma potrebbero mantenersi estive anche nei prossimi giorni. L’anticiclone in rinforzo sull’Europa, riuscirà a proteggere il Lazio e la Capitale da eventuali insidie perturbate anche nei prossimi giorni, quando il sole sarà il principale protagonista indisturbato. Qualche addensamento a ciclo diurno non è escluso sui settori interni, ma senza fenomeni associati, almeno a ridosso di Roma. Il bel tempo potrebbe accompagnarci fino alla festività di Ferragosto, mentre il maltempo potrebbe tornare su parte del nord Italia; infatti, l’impulso instabile previsto dai modelli matematici in arrivo nel corso del prossimo fine settimana, dovrebbe transitare a nord del Lazio, garantendo condizioni meteo stabili su Roma anche per la festività di Ferragosto.

Temperature in aumento, massime nuovamente oltre le medie

Dopo l’ondata di caldo intenso che ha coinvolto anche il Lazio tra la fine si luglio e l’inizio di agosto, nel corso degli ultimi giorni le temperature hanno subito una decisa ridimensionata, portandosi di qualche grado al di sotto delle medie stagionali. Tuttavia già a partire dalla giornata odierna la colonnina di mercurio tornerà a salire oltre le medie del periodo, con valori massimi nelle prossime ore che potranno toccare i +35/+36°C. L’aumento odierno sarà imputabile in particolare ad un riscaldamento per compressione adiabatica, dovuto alle correnti in discesa dalla catena appenninica; nei prossimi giorni i valori diurni perderanno qualche grado, grazie ad una rotazione delle correnti al suolo dai quadranti occidentali, quindi di matrice marittimi, con temperature massime attese attorno ai +33/+34°C. I valori minimi notturni si manterranno al di sopra dei +20°C, oscillando tra i +21°C ed i +23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO DI ROMA.