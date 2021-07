METEO ROMA – WEEKEND più FRESCO, ma una nuova ondata di CALDO AFRICANO è in arrivo. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e su Roma

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna assisteremo all’estensione dell’area depressionaria presente sull’Europa centrale verso la Penisola Balcanica e allo stesso tempo un promontorio anticiclonico è in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale. La Penisola Italiana si trova cosi tra i due soggetti barici, interessata da un flusso di correnti nord-occidentali. In tale situazione nella giornata odierna avremo piogge al Nord-Est e sui rilievi delle regioni adriatiche, mentre risulterà più stabile il Nord-Ovest e il versante tirrenico. Per quanto riguarda il profilo termico, le correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali porteranno ad una attenuazione del caldo. Di seguito vediamo le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Come appena accennato il versante tirrenico risulta più stabile essendo maggiormente interessato dal promontorio di alta pressione e cosi la giornata odierna su Roma e Sul Lazio si presenta con condizioni meteo stabili e asciutte e cieli soleggiati. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà allo sviluppo di qualche nube specie nelle zone interne, ma sempre con tempo asciutto. In serata tornano le schiarite con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno comprese tra i 18°C dei valori minimi e massime che si aggireranno attorno ai 31-32°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Nella giornata di domani tutto il sistema barico si sposta leggermente verso levante ma con il promontorio anticiclonico che tende lievemente ad abbassarsi di latitudine, permettendo cosi infiltrazioni umide da ovest, specie sulle regioni del Nord. Su Roma e sul Lazio le condizioni meteo resteranno ancora stabili. I cieli saranno per lo più soleggiati per l’intera giornata con qualche disturbo nuvoloso nelle ore pomeridiane specie nelle zone interne. Qualche velatura in serata ma sempre con tempo asciutto. Le temperature risulteranno stabili o in lieve diminuzione. Vediamo ora le previsioni meteo per la giornata di domenica e diamo uno sguardo alla tendenza per la prossima settimana.