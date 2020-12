METEO – RUGGITO dell’INVERNO con MALTEMPO e NEVE in pianura, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale, settori occidentali di Lombardia, Veneto e Sardegna, Liguria, Appennino emiliano e settori costieri di Toscana e Lazio, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria di Levante, Appennino emiliano, alta Toscana e Sardegna occidentale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, resto di Piemonte, Lombardia, Triveneto, Toscana, Lazio e Sardegna, e su pianura emiliana, Umbria, Molise occidentale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Nord, settori occidentali dell’Abruzzo, Molise centrale, Campania orientale e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 200-400 m su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Appennino ligure ed emiliano, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra di 500-700 m sul Triveneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra degli 800-1000 m sull’Appennino toscano, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo, con temperature basse e gelate notturne su Nord e zone interne del Centro-Sud. Venti: forti meridionali su Sardegna, con raffiche di burrasca, e settori tirrenici centro-settentrionali; dalla sera tendenti a forti meridionali sul resto del Centro-Sud. Mari: molto mossi tendenti ad agitati i bacini occidentali; tendenti, in serata, a molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella giornata di domani venerdì 1° gennaio, in concomitanza dunque della festività di Capodanno, si manifesterà in pieno stile l’ennesima ondata di maltempo di stampo invernale di quest’inverno dinamico, con l’arrivo di piogge e acquazzoni su tutto il versante occidentale italiano e l’arrivo di nevicate a quote pianeggianti sul basso Piemonte e su buona parte del nordovest. Quota neve che invece si attesterà sui 50/100 metri sulla Lombardia e su parte del Piemonte. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 1 gennaio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Lazio, Umbria e i seguenti: Sassari, Oristano, Isernia, Campobasso, Lucca, Pisa, Livorno, Massa, Carrara, Prato, Pistoia, Grosseto, Siena, Firenze.