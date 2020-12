METEO – RUGGITO INVERNALE TRAFIGGE le festività di NATALE, CROLLO TERMICO e NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

L’Anticiclone alberga sulla nostra Penisola

Dopo un lieve cedimento nel weekend ormai trascorso che ha causato piogge e acquazzoni soprattutto sui settori italiani più occidentali, l’Anticiclone è tornato ad imporsi sul Mediterraneo centrale e conseguentemente anche sulla nostra Penisola, portando condizioni meteo di generale stabilità, anche se con cieli molto variabili, soprattutto nel corso di questo pomeriggio, da nord a sud. Non si percepiscono comunque significative variazioni di temperatura in questo frangente, almeno in pianura.

Qualche disturbo di maltempo localizzato tra Toscana e Liguria

Nonostante il netto predominio dell’Alta pressione di matrice azzorriana sulla nostra Penisola, esso è costretto a cedere il passo a qualche infiltrazione di aria più umida proveniente dai quadranti nordoccidentali. Queste, causeranno in serata qualche locale eccezione di maltempo che riguarderà essenzialmente l’alto versante tirrenico, nelle zone interposte quindi tra la Liguria e la Toscana. Rimarrà in ogni caso più asciutto altrove.

L’inverno rivendica la propria scena nel Mediterraneo per le festività di Natale

Questa situazione si protrarrà ancora almeno fino alla giornata della Vigilia di Natale, dopodiché stando ai principali centri di calcolo l’arretramento dell’Alta pressione di origine azzorriana diverrà più evidente: un affondo di natura artico marittima riguarderà l’Italia a partire proprio dalla seconda metà della giornata di Natale, per poi completare l’affondo per la giornata di S. Stefano. Essa causerà un generale crollo delle temperature (in particolare al centro-nord) e il ritorno della neve a bassa quota.