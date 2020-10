METEO – Scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile: il violento MALTEMPO si accanisce sull’ITALIA, ecco dove

Maltempo protagonista sul settentrione Il maltempo risulta quest’oggi il vero protagonista del settentrione, grazie all’affondo di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale che presenta un centro di bassa pressione sulla Francia. Nel corso della mattinata odierna ha già portato i suoi danni e disagi sulla Liguria di levante, e in particolare nello spezzino dove si è abbattuto un vero e proprio nubifragio che ha causato peraltro l’esondazione di un corso d’acqua: diversi sono stati gli allagamenti delle strade adiacenti, con i disagi che si sono inevitabilmente ripercossi sulla viabilità. Le zone più colpite quelle nordoccidentali Sebbene il maltempo abbia imperversato e stia imperversando tutt’ora su buona parte del nord Italia, quelle che hanno registrato le maggiori criticità sono quelle nordoccidentali dove non a caso si riscontrano accumuli più elevati. Già in questi minuti e nelle prossime ore la lente di ingrandimento è rivolta sulle zone alpine e subalpine del Piemonte settentrionale e della Lombardia nordoccidentale, in particolare del varesotto dove pure si sono segnalati i primi disagi e danni: un albero sarebbe infatti caduto su un’automobile in transito danneggiandola, ma lasciando illeso per pura fortuna il conducente. Domani il maltempo si estende anche sulle regioni centrali Nella giornata di domani sabato 3 ottobre un nuovo impulso perturbato proveniente dai quadranti nordoccidentali favorirà un ulteriore affondo delle correnti perturbate che risulteranno questa volta più sbilanciate verso la nostra Penisola con maltempo al centro-nord: una linea di piogge e temporali anche intensi interesserà la Liguria nel corso della prossima notte e si estenderà anche sui settori centrali tra mattina e pomeriggio (soprattutto tirrenici) e le regioni nordorientali. In particolare i fenomeni più intensi e persistenti sono attesi ancora una volta sulle zone alpine e subalpine della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Graduale miglioramento in serata con un nuovo fronte perturbato che farà ingresso sul medio versante tirrenico. Temperature in aumento fino ad oltre +30°C in alcune zone del sud, mentre si attesteranno su valori autunnali al centro-nord. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più intensi e persistenti nelle prime ore della giornata, su Valle d’Aosta orientale e Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati molto elevati; diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto della Valle d’Aosta e su settori alpini e prealpini della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria, Appennino marchigiano, Lazio centro-settentrionale e Abruzzo occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria di Levante, alta Toscana e settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, anche a carattare di rovescio o temporale, sul resto del Nord, sui restanti settori di Marche, Abruzzo centro-settentrionale e Lazio e su Appennino molisano, settori ionici di Basilicata e Calabria centrale, Puglia meridionale e settori settentrionali e occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale aumento, localmente sensibile al Centro-Sud; massime in sensibile aumento sulle regioni meridionali con valori localmente elevati, in sensibile calo sulla Sardegna e localmente al Centro-Nord. Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sulle coste di Sardegna, Liguria e Toscana settentrionale; inizialmente forti sud-orientali sui settori tirrenici del Centro-Sud della penisola e sui settori adriatici del Centro-Nord, in attenuazione entro metà giornata; forti sud-orientali su Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con raffiche di burrasca sulla Puglia; di burrasca sud-occidentali su tutti i settori appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, con rinforzi di burrasca forte o tempesta specie sui crinali delle regioni meridionali. Mari: agitati il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati l’Adriatico centro-meridionale al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.