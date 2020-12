METEO – SCUOLE CHIUSE a Napoli per MALTEMPO a causa dell’ALLERTA della Protezione Civile

L’inverno meteorologico è partito con il piede giusto

L’inverno meteorologico il cui inizio e la cui fine è stabilita convenzionalmente dalla comunità scientifica rispettivamente al 1° di dicembre e al 28 (o 29, se l’anno è bisestile) febbraio ha esordito quest’anno come meglio non poteva, portando una perturbazione di stampo prettamente invernale sull’Italia. Diverse sono state le nevicate a quote molto basse e fino in pianura al nord che hanno imperversato fin dalla tarda sera di ieri.

Maltempo sull’Italia anche quest’oggi

Com’era evidente anche dal quadro previsionale disponibile ieri, le condizioni meteo in Italia sarebbero risultate quest’oggi ancora una volta perturbate, grazie però a due distinte fasi di maltempo: se nella prima metà di giornata infatti ha interessato la nostra Penisola la stessa perturbazione che l’ha interessata nella serata di ieri, nel pomeriggio un minimo depressionario è risalito dal Canale di Sardegna e ha portato diffusa instabilità sui settori centrali e su quelli nordorientali.

Allerta meteo per domani diramata dalla Protezione Civile

La parte più intensa e attiva del maltempo si sposterà domani giovedì 3 dicembre sulle regioni meridionali, laddove saranno possibili fenomeni localmente anche intensi soprattutto in Campania, Puglia, nel messinese e sul versante tirrenico della Calabria. Ciò ha indotto il Dipartimento della Protezione Civile ad emanare un ulteriore allerta per la giornata di domani valida proprio per tutto il sud Italia. A tale bollettino, sono successivamente stati presi alcuni provvedimenti per salvaguardare l’incolumità pubblica.