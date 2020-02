METEO – Scuole CHIUSE causa condizioni AVVERSE per forti venti, ecco la lista completa dei comuni

Parentesi invernale in Italia

A partire già dalla serata di ieri si è aperta una parentesi invernale in Italia, dopo un inizio di febbraio in compagnia di temperature primaverili, con punte fino a +27°C in Piemonte e in Sardegna. Questa parentesi invernale è resa possibile dall’arrivo di una saccatura di origine artico marittima in discesa direttamente dalle Isole Svalbard. Fase dunque dinamica sulla nostra Penisola destinata però ad avere vita breve, in quanto da venerdì un nuovo promontorio anticiclonico si fa strada dai quadranti occidentali.

Venti impetuosi sferzano lo stivale, qualche danno

Un tratto caratteristico di questa perturbazione di tipico stampo invernale è il vento che spira forte con raffiche di burrasca su gran parte del nostro Paese. Le raffiche raggiungono ovunque i 60km/h e in molti casi li superano anche, con raffiche di oltre 100km/h in Basilicata. Raffiche invece prossime ai 100km/h sulla costa garganica. Raffiche così impetuose hanno causato anche qualche danno, com’era facile immaginare, su cui abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un nostro editoriale.

Scuole chiuse in Campania causa venti forti

Sulla base del bollettino emesso dal Dipartimento di Protezione Civile Campania che riporteremo nel prossimo paragrafo, molti comuni della regione hanno deciso di chiudere le scuole. Stando a quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero” questa è la lista completa: Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora, Napoli. Scuole chiuse anche a Monte Sant’Angelo, sul Gargano.