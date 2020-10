METEO – SCUOLE CHIUSE per DOMANI causa MALTEMPO in tutte queste città: ecco l’elenco

Stabilità oramai agli sgoccioli, prime piogge in ingresso sui settori nordoccidentali

Le condizioni meteo di ritrovata stabilità che hanno seguito la violenta ondata di maltempo che ha interessato tutti i settori da nord a sud nell’arco della passata settimana stanno ormai vacillando sotto i colpi dell’avanzamento di una nuova saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali, con le prime piogge che stanno facendo già ingresso su alcuni settori del nordovest in particolare della Liguria. Nelle prossime ore, come abbiamo approfondito anche in un apposito editoriale, fenomeni sono attesi anche nelle zone interposte tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale.

Forte maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani venerdì 2 ottobre il posizionamento di una saccatura in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale coadiuvato dalla formazione di un minimo depressionario sulla Francia favorirà un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che, schiantandosi sulle aree montuose del nord Italia, garantirà fenomeni persistenti e talvolta anche intensi e a carattere di nubifragio. Gli accumuli più elevati in particolare sono attesi non solamente nelle zone interposte tra la Provincia di Verbania e quella di Varese, ma anche nelle aree di confine tra il Veneto e il Trentino, con accumuli a tre cifre.

Scuole chiuse in Provincia di Imperia, in Liguria

Come è accaduto anche in occasione della scorsa ondata di maltempo, con i sindaci di alcuni comuni del medio-basso versante tirrenico che chiusero le scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche, anche per la giornata di domani venerdì 2 ottobre alcuni comuni questa volta della Liguria hanno deciso di chiudere le scuole, in particolare tra la Provincia di Imperia e quella di Savona: stando a quanto riporta il sito “imperiapost.it” oltre Dolcedo e il golfo dianese, avrebbero chiuso le scuole anche le seguenti località: Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pieve di Teco e tutta la valle Arroscia, Cervo, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Camporosso, Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Sanremo, Taggia e San Bartolomeo al Mare. In serata attesa decisione anche della città di Imperia.