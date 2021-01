METEO – Seconda metà di GENNAIO molto incerta, il GELO SIBERIANO minaccia l’EUROPA, quali conseguenze per l’ITALIA?

Maltempo in serata al sud Italia

Le condizioni meteo tenderanno ad un peggioramento in serata (peraltro già in atto) a causa del passaggio di un fronte perturbato che “galleggia” sulla linea di demarcazione che divide l’Italia tra le correnti artiche e un’ansa anticiclonica. Piogge e acquazzoni interesseranno dunque gran parte del sud Italia peninsulare, con interessamento marginale di Abruzzo e Molise, che potrebbero vedere precipitazioni deboli, ma a carattere nevoso a quote medie.

Tanta neve su Alpi e Appennini con accumuli oltre il metro; diversi disagi

Quest’inverno verrà probabilmente ricordato come uno tra quelli più nevosi degli ultimi anni non solo per quanto riguarda l’Appennino, ma anche le Alpi. Dicembre è infatti stato un mese spesso interessato da frequenti affondi perturbati di stampo polare marittimo che hanno portato vagonate di neve sulle grandi catene montuose. A tal punto che anche in questi luoghi abituati a quantità anche elevate di neve, si sono verificati comunque dei disagi.

Prosieguo di gennaio molto incerto

L’Italia è alle porte di un weekend particolarmente instabile e molto mite soprattutto al meridione, dove il rialzo termico sarà considerevole a partire già da domani sabato 9 gennaio. Il prosieguo di gennaio per quel che concerne da metà mese in poi è successivamente molto incerto, i principali centri di calcolo variano in maniera molto repentina tra il gelo siberiano e l’Anticiclone in quanto molto dipenderà dalla situazione meteorologica che si riscontrerà in aperto Oceano, dove sembra che nella prossima settimana possano formarsi diverse depressioni.