METEO – Sembra NEVE, ma non lo è: SUPER GRANDINATA colpisce Chioggia: CROLLO TERMICO e DISAGI, VIDEO

Forte maltempo sull’Italia anche oggi

Anche quest’oggi ci troviamo a commentare una fase di inarrestabile maltempo che fin dagli inizi di questa settimana ormai destinata a concludersi sta interessando più parti d’Italia. Erano mesi e forse anni che non si vedeva un peggioramento così degno di nota che abbracciasse gran parte del territorio nazionale da nord a sud. In particolare l’instabilità fino a questo momento ha colpito soprattutto le regioni centrali e parte del sud, ma nelle prossime ore è attesa un ulteriore estensione delle piogge e dei temporali. I primi danni e disagi da maltempo si sono segnalati quest’oggi sulla Sardegna.

Prossime ore spostamento del fronte freddo verso sud, minimo depressionario in Adriatico

Nel corso delle prossime ore il fronte di maltempo si dividerà esattamente in due: mentre infatti il fronte freddo finirà di attraversare l’Italia raggiungendo le regioni meridionali, il minimo depressionario che si è originato sul Mar Tirreno si sposterà verso est/nordest, posizionandosi nel Mar Adriatico. Ciò dunque porterà un peggioramento sul Triveneto, sulla Romagna e anche su parte dell’Emilia orientale, ma l’instabilità colpirà anche le restanti regioni del meridione e dunque la Puglia, la Sicilia e la Calabria. E’ soprattutto in quest’ultima che sono attesi fenomeni a tratti intensi.

Violenta grandinata su Chioggia, scenario mozzafiato

Dopo il violento nubifragio che ha portato diversi danni e disagi a Bosa in Sardegna, come scritto già in precedenza e dopo il maltempo estremo che ha causato diversi danni e persino una vittima al nord Italia venerdì, l’instabilità ha quest’oggi colpito anche parte delle regioni nordorientali, in particolare il veneziano, con piogge accompagnate occasionalmente da attività temporalesca e da fenomeni grandinigeni. Un violento rovescio di grandine ha in particolare coinvolto la città di Chioggia, imbiancando strade e tetti e regalando così uno scenario mozzafiato e tipicamente invernale. Tanto che alcuni hanno scambiato l’accumulo di grandine per un accumulo di neve, cosa che non è.