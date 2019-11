METEO: è sempre più autunno con il maltempo che non abbandona l’ITALIA

Autunno latitante finora ma ora la situazione è cambiata

Non c’è tregua per l’Italia in questo inizio di novembre che sta cercando di recuperare il tempo perso ad ottobre, quando lo scenario meteo è stato dominato, in larga parte, da clima mite e generalmente secco. A partire dallo scorso weekend infatti, una serie di perturbazioni ha messo nel mirino la nostra Penisola, con il maltempo, accompagnato anche dall’aria più fredda, che è tornato ad essere protagonista da Nord a Sud. Acquazzoni e temporali localmente intensi però non solo il solo tratto distintivo del meteo sull’Italia: la neve è infatti tornata a fare capolino non più solo sulle vette, con i fiocchi che negli ultimi giorni si sono spinti anche sotto i 1500 metri specie sulle Alpi.

Seconda intensa perturbazione per il mese di novembre sull’Italia

Dopo la perturbazione che nello scorso weekend ha portato un vero e proprio assaggio di maltempo autunnale sull’Italia, all’inizio settimana acquazzoni e temporali hanno concesso una piccola tregua alla nostra Penisola. Questa è durata meno di 24 ore, perché la seconda intensa perturbazione del mese di novembre ha raggiunto la nostra Penisola già nella giornata di ieri, martedì 5 novembre, determinando un marcato peggioramento meteo ad iniziare dal Nord Italia e dal versante tirrenico centrale. Come potete vedere dalle immagini radar disponibili sul nostro sito, il maltempo continua ad insistere anche oggi, mercoledì 6 novembre, sulla nostra Penisola, con acquazzoni e temporali che hanno raggiunto anche le regioni meridionali.

Maltempo al Sud ma attenzione ad un nuovo peggioramento

Acquazzoni e temporali hanno raggiunto le regioni settentrionali e il versante tirrenico centrale, con questo nuovo peggioramento meteo che ha portato anche la neve a cadere sulle Alpi a quote medie. Ora però tocca al Sud Italia fare i conti con il maltempo intenso: nella giornata di oggi, in 24 ore, non si esclude che localmente gli accumuli possano superare i 100 mm, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, con Campania e Sicilia settentrionale le due zone più colpite. Non mancheranno acquazzoni e temporali neanche su Sardegna, Puglia e Calabria, con fenomeni anche intensi su quest’ultima specie sui settori tirrenici. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi sui settori Peninsulari solamente dalla serata ma attenzione: nei prossimi giorni è atteso un ennesimo peggioramento meteo sull’Italia, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.