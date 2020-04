METEO: Sempre più probabile l’ONDATA DI CALDO in arrivo in ITALIA a ridosso della FASE 2 di MAGGIO

Situazione Meteo in Italia

L’avvicinamento di una saccatura di bassa pressione di natura atlantica sta generando condizioni meteo instabili o perturbate su diverse regioni d’Italia. Saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali quelle maggiormente interessate dal maltempo e anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteo favorevoli per la formazione di temporali convettivi specialmente sui settori interni dell’Italia. Correnti perturbate raggiungono in queste ore il Paese dove troviamo molte nubi in transito e precipitazioni associate specie in Liguria, dove non si esclude la possibilità di locali nubifragi. Clima tuttavia primaverile senza particolari scossoni nelle temperature.

Meteo 1 Maggio 2020

Tempo instabile anche nei prossimi giorni della settimana in corso a causa dell’arrivo delle correnti perturbate di matrice atlantica in grado di generare fenomeni temporaleschi a tratti anche intensi sul Paese. La giornata del primo maggio, Festa dei Lavoratori, pertanto potrebbe essere condizionata da veloci temporali convettivi specialmente al pomeriggio e sulle regioni centro-settentrionali d’Italia, mentre le temperature potrebbero mantenersi in linea con la media di riferimento e risultare pertanto piuttosto gradevoli. Il mese di Aprile si concluderà con spiccata variabilità in Italia, come procederà invece il il mese di Maggio?

Anticipo d’Estate nei primi giorni di Maggio

Il mese di Maggio inizierà pertanto con qualche temporale a macchia di leopardo in Italia ma già dalla giornata di Domenica 3 Maggio un promontorio di alta pressione di natura africana si muoverà verso l’Italia. Bel tempo e con clima quasi estivo a ridosso della fase 2 in tutta Italia, temperature in aumento specie sulle isole maggiori dove assisteremo ad un vero e proprio anticipo d’Estate. Previsti 30°c anche sulle regioni centrali e probabilmente anche sul nord-ovest. La primavera procederà così nel suo corso e sull’Italia si potrebbero avvertire già nei primi giorni di Maggio i primi assaggi estivi.