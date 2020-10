METEO – sensibile AUMENTO delle TEMPERATURE in arrivo, ecco su quali REGIONI si avvertirà

Metà Ottobre sotto l’influsso di freddi correnti instabili

La perturbazione lascia la nostra nazione in maniera graduale dopo una prima parte di Ottobre sensibilmente fresca e piovosa. Le precipitazioni saranno ancora residue in giornata con un coinvolgimento delle zone centrali e meridionali dell’italia. Il minimo depressionario verrà richiamato da una zona più fredda e perturbata che lambirà l’Europa più settentrionale e la Scandinavia nel corso del fine settimana. Al contempo sulla nostra Penisola il tempo andrà a migliorare gradualmente con temperature via via in aumento e cieli al più sereni o nuvolosi. Scopriamo insieme quale sarà l’andamento meteo del fine settimana.

Weekend con temperature in lieve aumento, più marcato nella settimana a seguire

Nonostante la circolazione ancora settentrionale le condizioni meteo andranno a migliorare sulla Penisola e non saranno previsti fenomeni di rilievo. Le temperature risulteranno in lieve aumento con valori che si aggireranno tra i 15 ed i 20°C su tutto il territorio nella giornata di Sabato, lievemente maggiori specialmente al centro Italia nella giornata di Domenica. Le condizioni meteo saranno piuttosto stazionarie, con cieli sereni, qualche piovasco e nubi irregolare. Attenzione al pomeriggio di Sabato in quanto saranno possibili precipitazioni da instabilità pomeridiana su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Questi piovaschi si potranno esaurire in serata quando torneranno le schiarite. Ancora qualche debole nevicata sull’Arco Alpino: i fenomeni nevosi potranno manifestarsi oltre i 1700 metri sulle Alpi Carniche. La settimana successiva sarà all’insegna del tempo stabile con un ulteriore aumento delle temperature, in particolar modo al meridione.

Picco del caldo nella prossima settimana

La prossima settimana sarà caratterizzata da un poderoso aumento del campo di pressione a causa della risalita di un promontorio anticiclonico a partire dall’Europa centro-occidentale. In questa fase le temperature aumenteranno in maniera diffusa su tutto il bacino Mediterraneo; nella seconda parte della prossima settimana (target 21-22 Ottobre) si potrebbe verificare una notevole impennata delle isoterme in quota che potrebbero far toccare i 24-26°C sul centro-sud. Non sono escluse punte di 28°C sulla Sicilia che al momento sembrerebbe più interessata da questa campana anticiclonica. Nel medio-lungo termine si intravede la possibilità di nuova instabilità diffusa, che potrebbe interessare la nostra penisola al termine del mese corrente.