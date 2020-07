METEO – SEQUELA di violenti TEMPORALI in arrivo nel WEEKEND sulle spiagge italiane, ecco i dettagli

Maltempo negli ultimi giorni sull’Italia

A seguito di una settimana per buona parte trascorsa all’insegna della generica stabilità sull’Italia come quella precedente, questa settimana le condizioni meteo appaiono nettamente più perturbate all’interno della nostra Penisola, questo poiché l’Alta pressione non riesce ad abbracciare più interamente l’Italia a causa di un flusso atlantico che continua ad essere piuttosto pronunciato verso il continente europeo e sembra non avere alcuna intenzione di abbandonarlo, almeno nell’immediato. Ciò ha scaturito maltempo negli ultimi giorni sullo stivale, con la formazione di una tromba d’aria ieri in Sicilia.

Oggi maltempo da nord a sud, Sardegna esclusa

Nella giornata odierna le condizioni di maltempo in Italia si presentano addirittura più diffuse rispetto a ieri, quando i temporali hanno interessato solamente la Sicilia meridionale e alcune zone delle Alpi piemontesi occidentali nel corso del pomeriggio e nella prima metà di serata. Oggi infatti i temporali si sono formati e si sono sviluppati in maniera comunque sparsa in tutti i settori da nord a sud, coinvolgendo però soprattutto le grandi catene montuose e più generalmente le zone interne dello stivale, con i settori costieri dunque ai margini. Su quest’ultimi, l’intrusione di correnti più fresche è comunque evidente dal punto di vista termico, con temperature contenute nella media del periodo se non lievemente inferiori.

Sarà il leitmotiv della settimana, correnti più incidenti da venerdì

Tali condizioni meteo saranno un po’ il leitmotiv della settimana corrente (come abbiamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale) in quanto l’Italia vivrà su se stessa una continua battaglia portata avanti dalle due figure bariche di spicco nel Mediterraneo, nonché appunto l’Anticiclone e il flusso atlantico. La nostra Penisola trovandosi nel limbo osserverà comunque l’ingresso delle correnti più fresche, una situazione che scaturirà ancora anche per domani e nei prossimi giorni la formazione di temporali talvolta anche violenti che si formeranno comunque dalla tarda mattinata o primo pomeriggio e fino alla prima metà di serata. Da venerdì 17 luglio, tali flussi diverranno ancora più incidenti, con condizioni di maltempo che a quel punto potrebbero presentare carattere più diffuso, come vedremo nel prossimo paragrafo.