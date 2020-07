METEO: serie di attacchi perturbati verso l’ITALIA, si inizia già da domani

Temporali anche intensi in arrivo già da domani, occhi sul weekend

Sole e caldo tornano sull’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo. Queste condizioni meteo caratterizzate da elevata stabilità non saranno però molto durature. Una serie di attacchi perturbati porterà infatti temporali e locali nubifragi anche intensi fino alla prossima settimana. Già da domani i geopotenziali inizieranno a calare specie sulle regioni del Nord con temporali in formazione su Alpi e Prealpi ma poi in sconfinamento anche sulla Pianura Padana. Sole che resisterà più a lungo sulle regioni del Centro-Sud dove sono attesi anche picchi di temperatura fino a +35/36 gradi. Entro l’ultimo weekend di luglio i principali modelli confermano un nuovo peggioramento meteo in Italia ma anche durante la prossima settimana non si esclude il transito di una nuova saccatura depressionaria.

Caldo localmente intensi e temporali di calore in formazione

Temperature in generale aumento in Italia nel corso dei prossimi giorni con valori che si porteranno, anche se di poco, al di sopra delle medie del periodo. Il promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo favorirà infatti il ritorno del caldo specie al Centro-Sud dove le temperature alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero superare la fatidica soglia dei +20 seppur di poco. Attese punte massime localmente superiori ai +35 gradi in particolare su zone interne del Centro e del Sud. Non si escludono anche valori di +36/37 gradi tra Puglia e Basilicata e sui settori interni di Sardegna e Sicilia. Attenzione invece ai temporali di calore che già nel pomeriggio odierno si svilupperanno sui settori Alpi e localmente prealpini. Fenomeni in generale esaurimento tra la sera a la notte. Domani e Giovedì invece instabilità di diffusa e duratura sulle regioni settentrionali.

Doppia saccatura atlantica per il modello GFS, ecco quando

Estate in Italia ancora una volta attaccata dall’aria fresca di origine atlantica che dovrebbe riuscire a portare diversi peggioramenti meteo. Tra Venerdì 24 e Sabato 25 il modello americano GFS propone nell’ultima uscita un’ansa depressionaria proprio sul Mediterraneo centrale. Questa si tradurrebbe in una fase di spiccato maltempo specie sulle regioni del Centro-Nord dove non mancherebbero piogge e temporali anche intensi. Maltempo accompagnato anche da un generale calo delle temperature con valori che si riporterebbero in media o anche di qualche grado la di sotto. Più riparto per il momento il Sud Italia che non dovrebbe risentire troppo di questo peggioramento meteo del weekend. Sempre secondo il modello GFS una nuova ansa depressionaria potrebbe coinvolgere il Mediterraneo centrale a metà della prossima settimana consegnando anche gli ultimi giorni di luglio all’instabilità.