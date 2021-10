METEO – Serie di PERTURBAZIONI atlantiche irrompono sull’ITALIA, con PIOGGIA e NEVE. La TENDENZA

Maltempo al sud Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. Maltempo all’estremo sud e stabilità prevalente sul resto d’italia per questi ultimissimi giorni di ottobre. Nelle ultime 24 a causa del ciclone Apollo le piogge sono risultate abbondanti e le maggiori criticità si sono registrate nel Siracusano dove si sono registrati accumuli pluviometrici di oltre 200 millimetri. Al momento il minimo depressionario si trova proprio a ridosso delle coste Ioniche e soltanto da stanotte quest’ultimo farà dietrofront per poi isolarsi sul basso Mediterraneo. Nel weekend arriverà una nuova perturbazione, più precisamente tra i giorni di Halloween e Ognissanti, ma vediamola insieme.

Tra Halloween e Ognissanti una nuova perturbazione

Il fine settimana sarà interessato specie nella seconda parte dall’arrivo di una nuova perturbazione, che stavolta coinvolgerà gran parte dell’Italia. Se con la giornata di sabato avremo un aumento della nuvolosità ed ancora qualche piovasco sulle regioni dell’estremo sud, da domenica la perturbazione inaugurerà un periodo più dinamico in vista. In primis saranno le regioni del nord Italia ad essere bersagliate dalle piogge, con Piemonte, Liguria e settori occidentali della Lombardia; nella notte tra Halloween e Ognissanti le precipitazioni si sposteranno da ovest verso est abbracciando buona parte della penisola. Le precipitazioni non dovrebbero raggiungere i picchi manifestati in Sicilia, che vi esporremo fra poco.

Nubifragi in Sicilia, ecco alcuni dati

Molte piogge si sono manifestate nelle ultime ore sulla Sicilia; per il momento il minimo sta apportando precipitazioni sui versanti del centro e di occidente della Sicilia. Dopo pesanti disagi nel Catanese ad oggi le zone più interessate sembrerebbero più a sud, tra Siracusa e Ragusa. In 12 ore si sono registrate piogge piuttosto importanti (Siracusa 172 mm e Augusta 158 mm); il capoluogo di regione totalizza in 24 ore un accumulo ancora più rilevante per la zona di ben 242 millimetri circa (dati della rete agrometeo SIAS). Situazione che ben presto volgerà ad un miglioramento, grazie all’allontanamento definitivo della perturbazione; tuttavia per il resto della penisola potrebbe profilarsi un nuovo periodo tipicamente autunnale.

CONTINUA A LEGGERE​