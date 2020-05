METEO – SERIE DI TORNADO contemporanei provocano grande stupore nella popolazione. VIDEO che mostra quanto accaduto in Messico

Meteo instabile sull’Italia, ma in miglioramento

Meteo – Nel corso del primo fine settimana di maggio, le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare sull’Italia, grazie ad un progressivo aumento del campo barico da Ovest; un promontorio di matrice nord africana, infatti, è pronto a portare una fase di tempo stabile e dal clima estivo su gran parte delle regioni. Le condizioni meteo appaiono ancora localmente instabili, per residue infiltrazioni umide in quota; molte nubi sono presenti in questo inizio di giornata sulle regioni centrali e tirreniche, con locali acquazzoni tra Marche, Abruzzo e Molise. L’instabilità tenderà ad accentuarsi durante le ore pomeridiane, grazie ad un maggior riscaldamento dei bassi strati, con piogge e temporali locali che tenderanno a svilupparsi a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, Abruzzo, Marche e Triveneto. Domani potranno ancora verificarsi acquazzoni e temporali locali a ciclo diurno, ma la tendenza è verso un deciso miglioramento del tempo su tutta l’Italia.

Anticiclone pronto a determinare una fase stabile sull’Italia

Meteo – I temporali e gli acquazzoni a ciclo diurno caratterizzeranno solo i pomeriggi di questo fine settimana, successivamente l’arrivo da ovest dell’anticiclone africano porterà una fase stabile sull’Italia per la prossima settimana. La presenza di una saccatura oceanica sul vicino Atlantico, infatti, favorirà la risalita di masse d’aria stabili e decisamente calde dall’entroterra africano verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. L’Italia, secondo le proiezioni modellistiche attuali, verrà interessata solo marginalmente dalla bolla d’aria calda, ma quanto basta per determinare una fase tardo primaverile-quasi estiva su molte regioni. Le temperature si porteranno rapidamente al di sopra dei +25°C, in particolare sulla Pianura Padana centro-occidentale, Sardegna e settori centro-settentrionali tirrenici.

Meteo estremo nel mondo: grandinate, inondazioni e tornado

Se per l’Italia fasi di intenso maltempo attualmente non se ne vedono, salvo brevi parentesi instabili, nel resto del mondo si susseguono eventi meteorologici a tratti estremi. In particolare nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio, è il Messico ad aver attirato l’attenzione sulle cronache meteo: una violenta grandinata, infatti ha interessato la città di Atizapàn; una violenta grandinata ha ricoperto la località di una coltre bianca, provocando con la successiva fusione allagamenti e seri disagi alla circolazione. Nella giornata odierna, invece, vi parleremo sempre di un evento meteorologico accaduto nel Messico, ma questa volta nello stato di Puebla, dove una serie di tornado hanno provocato lo stupore della popolazione, ma fortunatamente secondo fonti locali non risultano danni o vittime.