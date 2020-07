METEO – SERIE di TORNADO lascia una SCIA di DISTRUZIONE nell’Ontario, VIDEO di quanto accaduto

Bel tempo su gran parte del Paese, eccezion fatta per alcune zone del nord

A differenza di quanto avvenuto nella scorsa settimana quando il nostro Paese è stato oggetto di un continuo flusso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali che hanno peraltro causato un alluvione a Palermo, a partire fin dagli inizi di questa settimana e precisamente dalla giornata di lunedì 20 luglio le condizioni meteo sulla nostra Penisola hanno subito un visibile miglioramento soprattutto lungo le regioni centro-meridionali, laddove la radice dell’Alta pressione di origine africana risulta più forte. Al nord invece si risente dell’ingresso di timide correnti perturbate portate da un flusso atlantico che continua ad essere sbilanciato verso il vecchio continente.

Temperature in aumento su valori oltre la media, ad eccezione delle zone interessate dal maltempo

Proprio in virtù delle correnti più fresche che fanno ingresso sulle aree più settentrionali del Paese, le temperature in queste località rimangono piuttosto contenute all’interno della norma del periodo. Lo stesso discorso non si può invece fare per il resto d’Italia, dove gli effetti portati dalla rimonta anticiclonica precedentemente menzionata non sono evidenti solamente dal punto di vista meteorologico, ma anche e soprattutto da quello termico. Le temperature infatti appaiono nuovamente generalmente oltre la media del periodo di qualche grado, con massime che sono arrivate a toccare fino i +36/+37°C in Pianura Padana e nelle pianure interne italiane.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Nel corso di questo pomeriggio abbiamo già messo il naso oltre i confini nazionali, per commentare ed approfondire quanto di estremo è accaduto nel mondo nella giornata odierna. Con precisione, ci siamo spostati verso oriente, in direzione dell’Asia meridionale, dove si è nel pieno della stagione monsonica, che ha provocato centinaia di morti negli ultimi giorni tra Nepal ed India. Nel presente editoriale invece, ci sposteremo nella direzione completamente opposta, verso occidente e con maggior precisione oltreoceano, per una serie di tornado che si sarebbero abbattuti nell’Ontario sudoccidentale, uno Stato del Canada sudorientale.