METEO SETTEMBRE 2020 – Autunno meteorologico al via con maltempo o con caldo prolungato? le ultimissime

Agosto al termine tra maltempo ed ondata di caldo intenso

Meteo Settembre 2020 – La stagione estiva meteorologica terminerà ufficialmente il 31 agosto, lasciando poi spazio all’ingresso della stagione delle piogge, ovvero l’autunno. L’estate, però, sembrerebbe voler ancora far parlare di se anche in questa seconda parte del mese di agosto; una fase di maltempo intensa, infatti, è ormai alle porte del nord Italia, dove i primi temporali stanno già interessando parte del Piemonte e della Lombardia. Nella pagina successiva faremo un approfondimento nel merito. A seguire giungono conferme anche dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, di un’intensa ondata di caldo che investirà l’Italia a partire dal 20 agosto.

Meteo Settembre 2020: mese caldo e secco?

Dopo il rapido break temporalesco in arrivo sul nord Italia, la stagione estiva potrebbe prolungarsi anche durante la prima parte del mese di settembre, come spesso accade nel corso degli ultimi anni, con frequenti fasi anticicloniche e scarse precipitazioni; è questa una possibile tendenza del modello stagionale europeo ECMWF, che vedrebbe un inizio dell’autunno meteorologico decisamente sottotono. In particolare saranno ancora le regioni centro-meridionali ad essere penalizzate dalla persistenza di un campo altopressorio, complice anche una parziale ingerenza verso nord dell’anticiclone subtropicale, mentre brevi impulsi instabili riusciranno a riportare qualche pioggia sulle regioni settentrionali.

Anomalie termiche positive, prosegue il deficit pluviometrico al centro

Stando quindi alle ultime emissioni modellistiche stagionali, l’autunno potrebbe iniziare con condizioni meteo più estive che autunnali; secondo il modello europeo ECMWF, quindi, anomalie di temperatura positive riguarderebbero gran parte dell’Italia, con scarti maggiori sui settori tirrenici, il nordovest e la Sardegna . Le precipitazioni risulterebbero scarse, complice la frequente presenza dell’alta pressione, con un deficit pluviometrico più marcato lungo i settori tirrenici, dove il regime pluviometrico mensile tende ad aumentare in media, per l’ingresso delle piovose correnti oceaniche. Va ricordato che si tratta di una tendenza e non di una previsione meteo in senso stretto, complice una distanza temporale ancora consistente; se vuoi approfondire una possibile tendenza meteo dell’intera stagione autunnale, consulta questo articolo.