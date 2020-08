METEO SETTEMBRE 2020: Stop alla siccità e al gran caldo, arrivano piogge e temporali in tutta ITALIA

Meteo Estate: stravolgimento con l’inizio del mese di Settembre

Il cambio di stagione secondo il calendario meteorologico avverrà in data 31 Agosto, e allora quale tendenza meteo per la prossima stagione autunnale? L’Estate 2020 procede sul nostro paese in queste ore con sole prevalente da nord a sud e precipitazioni assenti. Oltretutto con le correnti africane troviamo anche temperature in ulteriore aumento con valori oltre la media entro le prossime 24-48 ore. Tuttavia questi potrebbero essere gli ultimi giorni di gran caldo e di grande siccità con il ritorno delle perturbazioni atlantiche.

Estate ai ferri corti in Italia

Tempo stabile durante la giornata di domani sulle regioni settentrionali eccetto su Emilia Romagna e Triveneto dove si potrebbero verificare piogge o rapidi temporali fin dal mattino. Possibili fenomeni in nottata anche in Lombardia. Sempre bello sulle regioni del centro-sud Italia grazie alla presenza dell’Anticiclone africano. Temperature in lieve aumento ma attenzione, proprio a cavallo tra gli ultimissimi giorni di Agosto e i primissimi giorni di Settembre potrebbe tornare il maltempo in Italia unito anche ad un calo delle temperature.

Meteo settembre 2020

Rottura dell’Estate 2020 prevista a cavallo tra Agosto e Settembre con una serie di perturbazioni di matrice nord-atlantica in ingresso nel Mediterraneo. così facendo anche in Italia potrebbe tornare il maltempo unito anche ad un calo delle temperature, anche di 15°c rispetto i valori previsti nelle prossime 24-48 ore. Maltempo che non si limiterà a sporadici e brevi temporali ma potrebbe caratterizzare intere giornate con nubi compatte e piogge diffuse, questo specialmente sulle regioni settentrionali del Paese.