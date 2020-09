METEO SETTEMBRE – ondata di caldo anomalo sempre più vicina, ecco dove e quando

Ancora aria d’estate nel proseguo di questo settembre, vediamo l’evoluzione

Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto anticiclone dominare su buona parte del continente. Solo una piccola circolazione depressionaria, con una goccia d’aria fredda in quota, porta tempo instabile o perturbato sul Mediterraneo occidentale. Giornata di ieri che ha visto un po’ di maltempo in Italia e non sono mancati temporali e locali nubifragi sia al Nord che al Sud. Il rinforzo del campo di alta pressione porterà condizioni meteo più asciutte tra oggi e domani mentre negli ultimi giorni della settimana si attende il ritorno di qualche pioggia soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Attenzione però perché l’estate avrà ancora delle cartucce da giocarsi in questo settembre 2020 e per la prossima settimana i modelli non escludono un’ondata di caldo anomalo su Europa e Italia.

Con l’avvicinarsi del weekend goccia fredda di nuovo sull’Italia, ecco le conseguenze

L’anticiclone si rafforza sul Mediterraneo centrale regalandoci condizioni meteo ancora estive con sole e clima mite. La goccia fredda presente però sulle Baleari tra Giovedì e Venerdì dovrebbe rifare capolino sull’Italia. Per adesso qualche acquazzone o temporale solo sulla Sardegna, più vicina alla circolazione instabile. Secondo i principali modelli nella seconda parte della settimana la goccia fredda potrebbe muoversi verso l’Italia, portando un aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Piogge e temporali non esclusi ad oggi soprattutto tra Venerdì e Sabato specie su regioni tirreniche e Isole Maggiori. Netto miglioramento nel corso del secondo weekend di settembre grazie alla rimonta di un vasto anticiclone che riporterà l’estate settembrina.

Super anticiclone e ondata di caldo anomalo in vista, ecco quando

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che mostra tra Domenica 13 e Lunedì 14 settembre un vasto anticiclone tra Mediterraneo ed Europa centrale con valori di pressione al suolo e geopotenziale praticamente estivi. Entro la metà del mese condizioni meteo asciutte e caldo fuori stagione in Italia ma ancora di più sull’Europa. Previste anomalie di temperatura fino a 4-5 gradi sulla nostra Penisola ed in particolare al Centro-Nord. Temperature nettamente sopra media su buona parte dell’Europa con anomalie fino a +8/10 gradi su Francia, Isole Britanniche, Germania e Polonia. Spingendoci sul lungo periodo potremmo quasi affermare che l’ondata di caldo proseguire indisturbata fin quasi all’inizio dell’ultima decade di settembre. L’estate avrà ancora molto da dire e l’autunno sarà rimandato forse alla fine del mese.