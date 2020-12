METEO – Settimana che anticipa il NATALE prevalentemente stabile e mite, le previsioni in ITALIA

Residue precipitazioni al meridione

Si avvertono già i segnali di un sensibile cambiamento del tempo sull’Italia con il sole tornato a splendere dopo diversi giorni di maltempo a ripetizione. Solo sulle regioni meridionali e sul versante adriatico centrale troviamo delle nubi irregolari in transito e con esse anche delle precipitazioni associate. si tratta tuttavia delle ultime piogge o acquazzoni sulle regioni adriatiche meridionali e sulla Sicilia prima di un generale ritorno del bel tempo grazie ad una rimonta dell’anticiclone in grado di bloccare il flusso perturbato di matrice nord-atlantica.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Anticiclone in arrivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, riuscirà a tenere banco in Italia fino alle vacanze di Natale? In questo editoriale arriveremo a delineare una tendenza meteo più probabile per il nostro Paese fino alle festività natalizie. Nel Mediterraneo centro-orientale resta attiva una lacuna barica con condizioni meteo a tratti instabili al sud Italia. Nello specifico, nubi irregolari per oggi al meridione e piogge associate sul Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Neve in montagna dai 1200-1500 metri di quota.

Anticiclone prevalente in Italia per la prossima settimana

Con le ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, le previsioni in Italia per l’inizio della prossima settimana indicano bel tempo da nord a sud e sole prevalente. Temperature in sensibile aumento specie lungo le coste ed in montagna, freddo ed umido in pianura Padana e lungo le valli interne peninsulari con foschie, nebbie e nubi basse anche per tutta la giornata. Ecco di ritorno pertanto il famigerato Anticiclone in Italia dopo una lunga assenza con le perturbazioni polari-marittime in rapida serie per l’Italia.