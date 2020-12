METEO – SETTIMANA di NATALE, dura BATTAGLIA tra l’ANTICICLONE e il FREDDO ARTICO: i dettagli

Maltempo torna in Italia a causa di una circolazione depressionaria

Nella giornata di oggi abbiamo assistito ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo come previsto in questa sede ieri e come testimoniato anche dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico, con il ritorno del maltempo che è però rimasto circoscritto solo ad alcuni settori del Paese, quelli più occidentali. Ancora più precisamente fenomeni si riversano sulla Liguria, ma nelle prossime ore tenderanno ad estendersi su altre zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossime ore il maltempo si estende su tutto il settore occidentali d’Italia

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare il nostro Paese a causa di una circolazione depressionaria innescata dal transito di una saccatura debole di origine atlantica che, mentre nei passati giorni è affondata sul Mediterraneo occidentale, quest’oggi si è avvicinata in maniera incisiva alla nostra Penisola provocando piogge e acquazzoni. In serata in particolare, l’instabilità oltre ad estendersi, localmente subirà anche un’intensificazione.

Siamo alle porte della settimana natalizia

Siamo oramai alle porte della settimana natalizia e quello che la maggior parte dei lettori si chiederà è l’evoluzione meteo che la interesserà. Ebbene, mentre in un primo momento l’Anticiclone delle Azzorre sembra avere nuovamente la meglio scacciando via le correnti instabili responsabili del maltempo di questo weekend, in un secondo momento, stando ai principali centri di calcolo, una saccatura di aria fredda di origine artica potrebbe interessare l’Italia, ecco quando.